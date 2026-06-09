В среду по всей Латвии пройдут кратковременные дожди

Будет дуть слабый южный ветер, который сменится западным ветром от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов. Днем небо будет частично закрыто облаками, в восточных районах страны местами пройдет небольшой дождь. При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +17...+22 градусов.