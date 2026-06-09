Кабмин утвердил важные изменения в здравоохранении: больницы будут работать по-другому
Правительство во вторник, 9 июня, утвердило поправки к правилам Кабинета министров о методических руководящих учреждениях (МРУ). Изменения уточняют порядок присвоения, оценки и надзора за этим статусом, чтобы регулирование применялось более понятно и единообразно.
На статус МРУ могут претендовать как лечебные учреждения, так и высшие учебные заведения. Такие учреждения должны работать как центры компетенции и поддержки, помогая обеспечивать единые стандарты здравоохранения по всей Латвии и снижать различия в практике между медицинскими учреждениями.
Принятые поправки уточняют критерии присвоения статуса МРУ и порядок оценки заявок, особенно в случаях, когда на одну и ту же область претендуют несколько учреждений. Также конкретизированы правила надзора за деятельностью МРУ, финансирования и аннулирования статуса.
Статус методического руководящего учреждения в конкретной области здравоохранения присваивается одной организации на пять лет. Такой срок установлен для того, чтобы обеспечить непрерывность методического руководства, институциональную стабильность и возможность долгосрочного планирования. Это важно для разработки и внедрения единых практик, клинических алгоритмов и методических материалов.
Модель методических руководящих учреждений основана на международной практике и считается одним из элементов современной системы здравоохранения. В разных странах такие учреждения концентрируют клиническую экспертизу, занимаются методическим руководством, передачей знаний, обучением медиков и развитием единого подхода в соответствующих областях медицины.
В Латвии такие учреждения уже начали работу в следующих сферах:
- онкология — Рижская Восточная клиническая университетская больница;
- кардиология — больница имени Паула Страдиня;
- психиатрия — Национальный центр психического здоровья;
- педиатрия и детская психиатрия — Детская клиническая университетская больница;
- семейная медицина — Рижский университет имени Страдиня;
- травматология и ортопедия — Больница травматологии и ортопедии;
- радиология — Рижская Восточная клиническая университетская больница;
- реабилитация — Национальный реабилитационный центр Vaivari.