Кабмин утвердил важные изменения в здравоохранении: больницы будут работать по-другому

Статус методического руководящего учреждения в конкретной области здравоохранения присваивается одной организации на пять лет. Такой срок установлен для того, чтобы обеспечить непрерывность методического руководства, институциональную стабильность и возможность долгосрочного планирования. Это важно для разработки и внедрения единых практик, клинических алгоритмов и методических материалов.