В Латвии пациенты с редкими болезнями и деньги получают редко - 130 человек ждут в очереди
130 пациентов с редкими болезнями уже знают, какое лекарство их спасет, — и ждут в очереди. На их лечение нужно 13 млн евро. Есть ли они в бюджете, Минздрав ответить не может.
С 2019 по 2025 год на лечение редких заболеваний было фактически потрачено 92,2 миллиона евро. В предыдущие годы финансирование увеличивалось, в этом году сократилось: в прошлом году оно составляло 22,7 миллиона, в этом году - 20,7 миллиона евро, сообщает Diena.
Министерство здравоохранения дополнительно включило почти 13 миллионов евро в приоритетные меры по пересмотру новых лекарств и условий возмещения расходов на диагностику редких заболеваний, но нет четкого ответа, будут ли на это средства в бюджете.
Помимо этих трех мер, сокращение финансирования затронуло компенсируемые лекарства и материалы (19,4 миллиона евро планировалось на 2025 год, 17,3 миллиона евро - на 2026 год), а также лабораторные анализы, поскольку в прошлом году на эти услуги не было потрачено 224 398 евро. В этом году на три меры выделены дополнительные средства: генетические обследования при медицинском оплодотворении (для 21 семьи) - 310 777 евро, лечение пациентов с редкими патологиями твердых тканей зубов - 10 000 евро, неинвазивное пренатальное тестирование беременных женщин из группы высокого риска - 24 200 евро, рассказала представитель Минздрава Зане Рейнхолде.
Зинта Ругаджа из Национальной службы здравоохранения утверждает, что финансирование лекарств от редких заболеваний в последние годы увеличилось. Например, в 2019 году на лечение 31 пациента было потрачено 4 019 662 евро, а в 2025 году - 17 731 820 евро на лечение 149 пациентов. В очереди на новые компенсируемые лекарства ждут 130 человек с различными диагнозами. На их лечение требуется 12,98 миллиона евро.