В Латвии пациенты с редкими болезнями и деньги получают редко - 130 человек ждут в очереди

Помимо этих трех мер, сокращение финансирования затронуло компенсируемые лекарства и материалы (19,4 миллиона евро планировалось на 2025 год, 17,3 миллиона евро - на 2026 год), а также лабораторные анализы, поскольку в прошлом году на эти услуги не было потрачено 224 398 евро. В этом году на три меры выделены дополнительные средства: генетические обследования при медицинском оплодотворении (для 21 семьи) - 310 777 евро, лечение пациентов с редкими патологиями твердых тканей зубов - 10 000 евро, неинвазивное пренатальное тестирование беременных женщин из группы высокого риска - 24 200 евро, рассказала представитель Минздрава Зане Рейнхолде.