У жителей Латвии появилась уникальная возможность почувствовать себя помещиками. Правда, за это придется заплатить

Проект предусматривает полную реставрацию объекта и создание гастрономического отеля с кулинарными мастер-классами, помещениями для мероприятий и размещением гостей. Уже сейчас в поместье проводятся свадьбы, дни рождения, выставки и концерты. Здесь также проходит знаменитая дискотека Падурского поместья.