У жителей Латвии появилась уникальная возможность почувствовать себя помещиками. Правда, за это придется заплатить
Акционерное общество Padures muiža сообщает о том, что открывает третий раунд краудфандинга на платформе CrowdedHero. Цель кампании — привлечь 76 050 евро, цена одной акции составляет 450 евро. Минимальный порог — 38 250 евро.
Инвесторам Падурского поместья обещают "уникальные преимущества":
- Пожизненный бесплатный вход в поместье;
- Особая комната, названная вашим именем;
- Приглашения на эксклюзивные мероприятия и концерты.
Уже 139 человек и компаний стали совладельцами поместья. Компания развивает Падурское поместье — памятник архитектуры XIX века, расположенный в 7 километрах от старого города Кулдиги, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — как центр гастрономического туризма и гостеприимства в Курземе.
Проект предусматривает полную реставрацию объекта и создание гастрономического отеля с кулинарными мастер-классами, помещениями для мероприятий и размещением гостей. Уже сейчас в поместье проводятся свадьбы, дни рождения, выставки и концерты. Здесь также проходит знаменитая дискотека Падурского поместья.
Падурское поместье расположено в Падурской волости Кулдигского края. Здание построено около 1840 года и является памятником архитектуры государственного значения. С 2015 года в проект уже вложено более 100 000 евро государственного финансирования. Компания Padures muiža зарегистрирована 5 января 2024 года.