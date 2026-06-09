"Забирай детей и езжай в кризисный центр!" Как это выглядит в реальности? ФОТО
Многим кажется, что кризисный центр — это место, куда попадают только женщины, пострадавшие от насилия, однако в реальности помощь в них оказывается гораздо более широкому кругу людей. Чтобы узнать, как выглядит повседневная жизнь в кризисном центре, что там ждет мам с детьми и какую поддержку можно получить, портал Mammamuntetiem отправился на место событий.
Почитав форумы мамочек, где женщины жалуются на домашнее насилие, плохие бытовые условия или другие обострившиеся проблемы, комментаторы как один регулярно советуют: «Нечего медлить, забирай детей и езжай в кризисный центр». Но можно ли туда действительно вот так просто прийти? Что нужно брать с собой? Будут ли там необходимые для быта вещи? Предусмотрена ли для каждой семьи отдельная комната? Каковы повседневный распорядок и правила?
В день, когда мы гостим в Центре социальных услуг «Буртниекс» (Burtnieks), здесь праздник. Открываются реновированные помещения, где находится не только кризисный центр, но и доступны социальные услуги для различных других групп общества. Радостное волнение заметно как в глазах обитателей, так и сотрудников. Красиво, безопасно и современно! На первом этаже здания обустроено специальное помещение для детских колясок, и надо сказать, недостатка в них тут нет. В социальном центре семьи с детьми проживают не только в кризисном центре, но и в групповых квартирах, предназначенных для родителей с проблемами ментального здоровья.
Кризисный центр расположен на самом верхнем — пятом — этаже здания. В коридоре на стене висят произведения искусства, созданные бывшими и нынешними обитателями; здесь красивая, светлая и полностью оборудованная кухня, душевые комнаты, помещения для детских игр и бесед мам со специалистами. И, конечно же, благоустроенные комнаты. Во время нашего визита здесь еще усердно работает команда IKEA, которая в рамках своей благотворительной акции обустраивает кризисные центры, включая «Буртниекс». И надо признать, у них это отлично получается — комнаты очень красивые, уютные и оснащены всем необходимым. Ведь, как подчеркивает руководительница кризисного центра Burtnieks Иева Антенсоне, окружающая среда имеет очень, очень большое значение.
Конечно, кризисный центр — это не курорт, и, как в ходе беседы открывает Иева Антенсоне, люди приходят сюда тогда, когда идти больше особо и некуда. И в центре действительно окажут помощь, каким бы этот кризис ни был. Сюда за помощью обращались и пострадавшие от насилия мамочки из высших социальных слоев с эксклюзивной сумочкой в руках, и такие, у которых все пожитки умещались в один пакет из супермаркета… Ведь насилие не делит людей по социальным слоям. При этом в обществе нередко бытует стереотип, что кризисный центр — это история только о домашнем насилии. Однако это совсем не так: здесь помощь предоставляется и семьям, которые поздно вечером оказались в парке на скамейке, потому что крыши над головой попросту больше нет. В кризисном центре также находятся мамы с проблемами зависимостей и женщины, которые на жизненном перепутье просто очень, очень сильно заблудились. Национальных и языковых барьеров здесь тоже не существует. Сотрудники кризисного центра делятся, что им приходилось подбирать слова и на афганском, и на украинском, и на французском, и на многих других языках. И да — сюда можно просто прийти, если нужна помощь. Никаких особых направлений или разрешений не требуется. Именно поэтому кризисный центр и является кризисным центром, чтобы у человека в трудную минуту была возможность оперативно получить помощь.
Новый центр социальных услуг Burtnieks
В Риге открылся новый центр социальных услуг Burtnieks, где в одном месте будут помогать детям, подросткам, семьям, пожилым людям и ...
Изнасилование считается исполнением супружеского долга
Конечно, у насилия очень много разных форм. Это не всегда означает синяки и шрамы. Руководитель центра Иева Антенсоне рассказывает, что в кризисный центр попадает и очень много женщин, пострадавших от эмоционального насилия. Их максимально изолировали от близких, они не имели права без разрешения выходить из дома и были поставлены в полную финансовую и эмоциональную зависимость. Конечно, со стороны кажется легко сказать — почему же ты сразу не ушла. Но нужно понимать, что этот путь порой очень и очень сложен. Многолетний опыт работы Антенсоне показывает, что в большинстве случаев женщины прекрасно понимают, что с их жизнью и отношениями совершенно точно что-то не так. Но затем наступает чувство вины — у меня еще не так ужасно, другим приходится еще тяжелее. Чувство стыда тоже играет свою роль, ведь нередко окружающие даже не догадываются, что происходит внутри внешне такой нормальной семьи.
Сексуальное насилие в семьях, к сожалению, тоже очень распространено. Руководительница кризисного центра не скрывает, что истории женщин, которые приходится выслушивать ежедневно, нередко полны ужаса. Еще недавно за помощью обратилась женщина, которую сожитель жестоко насиловал едва ли не каждую ночь. Почему не искала помощи раньше? Потому что считала, что такова женская доля и супружеский долг…
В роддом в состоянии сильнейшего алкогольного и наркотического опьянения
Сейчас в кризисном центре Burtnieks находится довольно большое количество мамочек с проблемами зависимостей. На вспрос, как же они сюда попадают — неужели приходят сами, руководитель центра с легкой грустью улыбается. Сами не приходят. В основном этих женщин с алкогольной или наркотической зависимостью в кризисный центр привозят после родов, на которые они умудрились явиться в стельку пьяными или под кайфом. После констатации этого факта социальная служба или сиротский суд принимают решение, что безопаснее будет, если мама с младенцем будут находиться в месте, где за ними обоими присмотрят. И вот так первым домом для малыша становится кризисный центр. Конечно, это уже не добровольное обращение за помощью, однако, если мать хочет сохранить ребенка, другого пути нет.
Также Иева Антенсоне отмечает, что зависимости, как и насилие, не выбирают своих жертв, и признается, что очень тяжело смотреть, как действительно образованные женщины, прекрасные мамы проигрывают войну со своими зависимостями. В кризисном центре действуют свои правила, и, разумеется, никакие дурманящие вещества здесь употреблять нельзя. Тем не менее снова и снова находятся мамы, у которых желание употребить сильнее правил и здравого смысла. Руководительница центра вспоминает совсем недавний случай, когда женщина, только что освободившаяся из отделения матери и ребенка Ильгюциемской тюрьмы, лежала на полу из-за тяжелой передозировки, пока младенец беспомощно плакал в своей кроватке. К счастью, сотрудники кризисного центра среагировали очень оперативно, и молодую женщину удалось спасти. Правда, неизвестно, будет ли ей в дальнейшем предоставлена возможность пытаться самой растить своего малыша. Если правила внутреннего распорядка нарушаются, с мамами проводятся беседы, однако, если это повторяется вновь и вновь, а женщина отказывается менять свои привычки, ребенка у матери изымают.
Овсяный отвар в трехлитровой банке на подоконнике
Даже если мамочка с ребенком попадает в кризисный центр только в том, что на ней надето, ей помогут обеспечить все необходимое, в том числе молочную смесь, базовые продукты питания и средства гигиены. Каждому, кому это необходимо, в день также выплачивается пособие в размере 3 евро на приобретение дополнительных продуктов питания. Однако руководительница кризисного центра не скрывает, что нередко мамы толком не умеют обеспечивать сбалансированное питание ни себе, ни ребенку. Особенно выражены эти проблемы у женщин, которые сами выросли вне семейной опеки.
Иева Антенсоне рассказывает, что порой не устает удивляться, откуда мамы вообще берут такие идеи. Например, бутылочка с молоком подпирается краем коляски, чтобы ребенок пил сам. Придумывают, что вместо молочной смеси ребенка нужно кормить овсяным отваром (тумом), да еще и наварить его на несколько дней вперед. Звучал и такой древний метод воспитания, что не надо брать плачущего младенца на руки, а то он привыкнет и будет постоянно проситься… В таких случаях с мамами разговаривают и все объясняют. Если ребенок маленький, привлекают и PEP-мам (специалистов по поддержке молодых родителей), чья помощь, по словам сотрудников, действительно бесценна. И так со временем, шаг за шагом, мама становится более подготовленной к большой жизни за пределами кризисного центра.
Не знала, что беременна, и в шоке после родов бросила малыша в больнице
Нельзя сказать, что кризисный центр — это исключительно долина слез. Здесь тоже идет жизнь. Детей водят в детский сад или школу, если у родителей есть работа — они её посещают. Здесь празднуют праздники, дети готовятся к выпускным, малыши осваивают первые навыки, а к мамам возвращается надежда на новую и гораздо лучшую жизнь. Антенсоне искренне радуется всем историям успеха, каждому малышу, у которого есть возможность расти вместе со своей мамой, каждой женщине, которая способна найти свой путь в жизни. И в её багаже таких историй немало.
В памяти руководителя центра остался случай, достойный целого сериала. В кризисный центр попала молодая, едва достигшая совершеннолетия девушка с младенцем. И её путь туда был весьма бурным. У девушки какое-то время были отношения с мужчиной значительно старше её, к тому же женатым. Во время этих отношений наступила беременность, о которой девушка, по её собственным словам, даже не догадывалась. Пока не начались роды. Будущая мама попала в больницу, родила ребенка и после этого в состоянии шока просто сбежала из больницы, бросив малыша. Так как у больницы были данные девушки, представители социальной службы отправились искать пропавшую мамочку и, конечно же, нашли. В шоке были все, в том числе и новоиспеченные бабушка с дедушкой. Девушка с малышом какое-то время прожила в кризисном центре, свыклась с новой ситуацией, с любовью нянчила своего кроху и сейчас уже вернулась в безопасное семейное гнездо, где бабушка и дедушка теперь обожают и балуют своего внука.
Куда обращаться за помощью
- Если срочно нужна помощь вам или другим — звоните 112
- Если вы находитесь в кризисной ситуации, необходима эмоциональная поддержка или мучают мысли о самоубийстве — звоните 67222922 или 27722292. Телефоны работают 24/7, звонки анонимные и бесплатные.
- Если вы хотите получить психоэмоциональную поддержку в письменном виде, чат телефона доверия доступен на сайте — Skalbes.lv
- Оплачиваемый государством круглосуточный кризисный телефон, первая психологическая помощь 24/7 — звоните 116123
- Телефон доверия для детей и подростков 24/7 — звоните 116111
- Чат для детей и подростков для получения поддержки — Uzticibastalrunis.lv