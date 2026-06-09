"Забирай детей и езжай в кризисный центр!" Как это выглядит в реальности? ФОТО

Конечно, кризисный центр — это не курорт, и, как в ходе беседы открывает Иева Антенсоне, люди приходят сюда тогда, когда идти больше особо и некуда. И в центре действительно окажут помощь, каким бы этот кризис ни был. Сюда за помощью обращались и пострадавшие от насилия мамочки из высших социальных слоев с эксклюзивной сумочкой в руках, и такие, у которых все пожитки умещались в один пакет из супермаркета… Ведь насилие не делит людей по социальным слоям. При этом в обществе нередко бытует стереотип, что кризисный центр — это история только о домашнем насилии. Однако это совсем не так: здесь помощь предоставляется и семьям, которые поздно вечером оказались в парке на скамейке, потому что крыши над головой попросту больше нет. В кризисном центре также находятся мамы с проблемами зависимостей и женщины, которые на жизненном перепутье просто очень, очень сильно заблудились. Национальных и языковых барьеров здесь тоже не существует. Сотрудники кризисного центра делятся, что им приходилось подбирать слова и на афганском, и на украинском, и на французском, и на многих других языках. И да — сюда можно просто прийти, если нужна помощь. Никаких особых направлений или разрешений не требуется. Именно поэтому кризисный центр и является кризисным центром, чтобы у человека в трудную минуту была возможность оперативно получить помощь.