Оставьте машины дома - рижанам советуют, как добираться до пляжей
С началом летнего сезона в Риге напоминает: к пляжам лучше ехать без машины. Общественный транспорт, велосипеды и самокаты помогут избежать пробок и охоты за парковкой.
С наступлением теплой погоды и ростом посещаемости рижских пляжей самоуправление призывает рижан и гостей столицы добираться до мест для купания с помощью общественного транспорта и средств микромобильности.
У самых популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Поэтому во многих случаях к месту отдыха удобнее добираться на общественном транспорте или средствах микромобильности - велосипедах или самокатах.
Местные власти отмечают, что к нескольким рижским пляжам очень удобно доехать на общественном транспорте. Например, до пляжа в Вецаки можно добраться как на поезде, так и на городских автобусах. Общественный транспорт курсирует и на другие муниципальные пляжи.
К нескольким пляжам ведет развитая велоинфраструктура, которая позволяет добраться до места назначения без пробок и поиска парковки.
Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей.
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