Оставьте машины дома - рижанам советуют, как добираться до пляжей

Местные власти отмечают, что к нескольким рижским пляжам очень удобно доехать на общественном транспорте. Например, до пляжа в Вецаки можно добраться как на поезде, так и на городских автобусах. Общественный транспорт курсирует и на другие муниципальные пляжи.