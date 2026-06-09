Действия властей незаконны - латвийцам больше не придется оплачивать чужие счета
Тысячи жителей многоквартирных домов годами могли оплачивать чужие потери воды. Теперь Конституционный суд Латвии признал, что перекладывать всю сумму на одного владельца квартиры было несправедливо.
Конституционный суд Латвии признал противоречащей Конституции норму, которая регулировала порядок распределения разницы в потреблении воды между жильцами многоквартирных домов. Суд отметил, что собственник квартиры, не обеспечивший своевременную поверку установленного у него счетчика, не может полностью избежать оплаты фактически потребленной воды. Однако это не означает, что на такого человека можно автоматически возложить обязанность оплачивать всю разницу между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями квартирных приборов.
По мнению суда, причины возникновения такой разницы могут быть различными. Она может появляться не только из-за отсутствия поверки счетчиков, но и вследствие аварий, ремонтных работ, утечек воды или неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей.
Судьи указали, что оспариваемая норма фактически отступала от принципов гражданского права и несправедливо перекладывала всю финансовую нагрузку на владельцев квартир, которые не провели поверку счетчиков в установленный срок.
В решении подчеркивается, что такой подход не обеспечивает соблюдение принципов справедливости и соразмерности, поскольку ответственность возлагалась на человека независимо от реальной причины возникновения разницы в потреблении воды. Поэтому Конституционный суд признал данную норму несоразмерным ограничением имущественных прав и постановил, что она не соответствует статье 105 Конституции Латвии.
Вместе с тем суд учел, что спорная норма уже применялась во многих гражданских делах, по которым вынесены окончательные судебные решения. Полная отмена нормы с момента ее принятия могла бы создать правовую неопределенность и затронуть права других лиц. В результате суд постановил признать норму недействительной с момента нарушения прав конкретных заявителей и других лиц, чьи аналогичные дела еще находятся на рассмотрении судов.
Решение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Оно вступит в силу после публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
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