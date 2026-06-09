Действия властей незаконны - латвийцам больше не придется оплачивать чужие счета

Конституционный суд Латвии признал противоречащей Конституции норму, которая регулировала порядок распределения разницы в потреблении воды между жильцами многоквартирных домов. Суд отметил, что собственник квартиры, не обеспечивший своевременную поверку установленного у него счетчика, не может полностью избежать оплаты фактически потребленной воды. Однако это не означает, что на такого человека можно автоматически возложить обязанность оплачивать всю разницу между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями квартирных приборов.