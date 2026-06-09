Молодоженов в Латвии предупредили: одна забытая формальность может испортить поездку

Каждый год пограничники на пунктах пересечения границы фиксируют случаи, когда путешественники после смены фамилии не привели в порядок документы. В таких ситуациях долгожданная поездка может закончиться еще до начала — человеку без действительного проездного документа могут отказать в выезде из страны.