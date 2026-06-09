Молодоженов в Латвии предупредили: одна забытая формальность может испортить поездку
С началом активного свадебного сезона Государственная пограничная охрана призывает будущих молодоженов заранее позаботиться об оформлении проездных документов — паспорта или удостоверения личности eID, если после заключения брака планируется смена фамилии и поездка за границу.
Государственная пограничная охрана напоминает: если человек после свадьбы меняет фамилию, для поездок необходимо использовать действительный проездной документ. Если путешествие запланировано вскоре после свадьбы, нужно заранее убедиться, что оформлен новый паспорт или удостоверение личности eID, а указанные в документах личные данные соответствуют актуальным данным после заключения брака и смены фамилии.
Каждый год пограничники на пунктах пересечения границы фиксируют случаи, когда путешественники после смены фамилии не привели в порядок документы. В таких ситуациях долгожданная поездка может закончиться еще до начала — человеку без действительного проездного документа могут отказать в выезде из страны.
Чтобы избежать неприятных неожиданностей, Государственная пограничная охрана призывает заранее проверить соответствие документов.
По вопросам условий пересечения границы можно обращаться в Государственную пограничную охрану по круглосуточному телефону 67913300 или писать на электронную почту od@rs.gov.lv.