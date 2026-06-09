Неприятная "туристическая ловушка" найдена в европейской столице, популярной среди многих латвийцев

Публикация быстро стала вирусной и собрала сотни комментариев. Многие пользователи выразили сочувствие американской паре, тогда как другие отметили, что в районах с большим потоком туристов подобные цены давно стали обычным явлением. Спор в очередной раз поднял вопрос прозрачности ценообразования и того, насколько внимательно путешественникам следует изучать меню и стоимость дополнительных услуг перед заказом.