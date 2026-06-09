Неприятная "туристическая ловушка" найдена в европейской столице, популярной среди многих латвийцев
Два мороженых, несколько сладких добавок - и счет на 44 евро. История туристки из США, посетившей популярное кафе-мороженое в Риме, мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала ожесточенные споры.
История американской туристки, которая заплатила 44 евро за два мороженых в центре Рима, стремительно распространилась в социальных сетях и вызвала широкое обсуждение цен в популярных туристических районах итальянской столицы.
Жительница Флориды Никола Энн рассказала, что 3 июня вместе с супругом посетила джелатерию [кафе-мороженое, которое специализируется на приготовлении и продаже традиционного итальянского десерта — джелато] Don Nino. Пара заказала две порции мороженого по три шарика в каждой.
По словам туристки, пока сотрудники готовили заказ, к десертам были добавлены дополнительные ингредиенты — макаруны, взбитые сливки и традиционные сицилийские канноли с фисташковой начинкой.
Как утверждает женщина, ей не объяснили, что за эти дополнения придется платить отдельно. Окончательную стоимость заказа она осознала только после получения чека.
«Мне показалось, что они сказали 14 евро», — написала американка в Facebook-группе для путешественников, посещающих Рим. Лишь позже, внимательно изучив квитанцию, она поняла, сколько на самом деле стоил десерт.
Согласно опубликованному чеку, каждая порция мороженого стоила 12 евро. Дополнительно в счет были включены взбитые сливки, макаруны и фисташковые канноли. В результате общая сумма составила 44 евро. При этом заказ был сделан у стойки без обслуживания за столиком.
В своем сообщении туристка назвала произошедшее «туристической ловушкой». Вместе с тем она признала, что сама могла внимательнее уточнить стоимость перед покупкой и не собирается оспаривать оплату.
По словам Николы, во время поездок по другим регионам Италии она не сталкивалась со столь высокими ценами на мороженое.
Публикация быстро стала вирусной и собрала сотни комментариев. Многие пользователи выразили сочувствие американской паре, тогда как другие отметили, что в районах с большим потоком туристов подобные цены давно стали обычным явлением. Спор в очередной раз поднял вопрос прозрачности ценообразования и того, насколько внимательно путешественникам следует изучать меню и стоимость дополнительных услуг перед заказом.