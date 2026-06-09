В Юрмале раскрыли жуткое дело: в квартире нашли фрагменты тела пропавшего мужчины
В Юрмале завершено расследование жуткого дела об убийстве мужчины, пропавшего летом 2025 года. В квартире, где он иногда жил, полиция обнаружила фрагменты человеческих тканей, предметы со следами биологического материала и мумифицированного пса.
Как сообщает Государственная полиция, 12 сентября 2025 года правоохранители выехали в одну из квартир в Юрмале после информации о том, что с июля 2025 года без вести пропал мужчина 1951 года рождения. Было известно, что он иногда находился по этому адресу.
Войдя в квартиру, полицейские почувствовали трупный запах. В одной из комнат они обнаружили несколько мешков с разрезанными частями матраса, одеялами, подушкой, постельным бельем, бумажными салфетками, а также фрагментом кожи и мягких тканей человеческого тела.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что найденные части тела принадлежали пропавшему мужчине. Во время осмотра места происшествия в квартире также был найден мумифицированный пес, завернутый в несколько одеял и спальных мешков.
При обыске в квартире были изъяты различные предметы — мясные доски, топор, ножи, тарелка и ножницы. На них был обнаружен биологический материал пропавшего мужчины. Биологический материал также нашли на мясорубке, изъятой во время обыска.
По подозрению в убийстве полиция задержала в той же квартире женщину 1982 года рождения — родственницу погибшего. В ходе досудебного расследования она была признана подозреваемой, ей была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Ранее женщина в поле зрения полиции не попадала.
Уголовный процесс был начат по статье 116 Уголовного закона — убийство, а также по первой части статьи 228 — надругательство над непогребенным телом.
18 декабря 2025 года суд принял решение поместить женщину в лечебное учреждение до тех пор, пока суд не примет решение о назначении принудительных мер медицинского характера.
После сбора достаточной совокупности доказательств 3 июня 2026 года сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции передали уголовный процесс в Пририжскую прокуратуру. Полиция предлагает продолжить процесс для назначения женщине принудительных мер медицинского характера.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.