В Лиепае отказались от одноразовых стаканов на пляже - готовьтесь к дополнительным тратам

В пляжных кафе Лиепаи этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков навынос. Как сообщили в самоуправлении города, инициатива направлена на сокращение количества одноразового пластика и уменьшение загрязнения побережья. Власти отмечают, что для части жителей использование многоразовой тары уже стало привычным, однако для многих это будет новый опыт. Тем не менее подобные изменения рассматриваются как важный шаг к более чистой окружающей среде и ответственному использованию ресурсов.