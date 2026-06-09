В Лиепае отказались от одноразовых стаканов на пляже - готовьтесь к дополнительным тратам
Отныне кофе или лимонад на вынос в пляжных кафе Лиепаи будут наливать не в одноразовые стаканы. За возврат тары отвечает специальная система, а забывчивым посетителям придется заплатить.
В пляжных кафе Лиепаи этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков навынос. Как сообщили в самоуправлении города, инициатива направлена на сокращение количества одноразового пластика и уменьшение загрязнения побережья. Власти отмечают, что для части жителей использование многоразовой тары уже стало привычным, однако для многих это будет новый опыт. Тем не менее подобные изменения рассматриваются как важный шаг к более чистой окружающей среде и ответственному использованию ресурсов.
С 1 января 2026 года в Лиепае уже действуют правила, запрещающие продавать напитки на массовых мероприятиях в одноразовых стаканах без возможности их повторного использования. Теперь аналогичный подход внедряется и в пляжных кафе. Пока это носит рекомендательный характер, однако все кафе на пляже добровольно присоединились к системе.
По данным самоуправления, одноразовые стаканы часто оказываются среди отходов на побережье и в море, где со временем распадаются на микропластик и продолжают загрязнять окружающую среду.
Система предлагает несколько вариантов использования стаканов. Через приложение RevoToken посетитель может бесплатно взять стакан в аренду сроком до 72 часов. Если за это время тара не будет возвращена, с привязанной банковской карты автоматически спишут 2 евро.
Другой вариант — купить стакан за 2 евро и оставить его себе для последующих посещений кафе. Если сохранять стакан нет желания, его можно обменять на специальный жетон, который затем позволит бесплатно получить стакан при следующей покупке напитка.
Новая система применяется при покупке напитков навынос, а также в случаях, когда посетитель приобретает напиток незадолго до закрытия заведения.