США никуда не уходят: вопреки громким прогнозам, Вашингтон укрепляет участие в обороне ЕС
Перед саммитом НАТО в Анкаре латвийский посол Марис Риекстиньш объясняет, почему паника была преждевременной и что теперь ждёт союзников.
Прогнозы об уходе США из Европы не сбылись, и саммит НАТО в Анкаре в июле еще раз подтвердит, что США заинтересованы в коллективной обороне, отметил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, комментируя пересмотр военного присутствия США в Европе. По его словам, в прошлом году можно было прочитать ряд заголовков о том, что США якобы прекратят участие в учениях в Европе, однако это не сбылось, и американцы продолжают учения вместе с европейскими союзниками. Также не оправдались предположения, что США могут отказаться от традиции выдвигать своего офицера на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Риекстиньш призвал с осторожностью оценивать громкие заявления, поскольку СМИ борются за внимание аудитории, и самый простой способ его привлечь - это "сочный заголовок". В то же время посол отметил, что нынешняя администрация США ожидает, чтобы Европа, в которой проживает около 500 миллионов человек, сама больше вкладывала в свою оборону.
Он подчеркнул, что это не новый тезис Вашингтона, так как его высказывали и предыдущие президенты и министры обороны США. Решение саммита НАТО в Гааге дает основания для уверенности, что Европа поняла этот сигнал и оборонные возможности увеличатся, указал Риекстиньш.
Посол напомнил, что еще в 2011 году, когда он впервые работал в НАТО, тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс в своей речи заявил, что в долгосрочной перспективе американцы не смогут непропорционально много тратить на оборону Европы. Тогда эта мысль не была достаточно услышана, но одним из главных тезисов она стала сейчас, с возвращением Трампа в Белый дом. Европейцы должны взять на себя большую ответственность за конвенциональную оборону, но США при этом не уменьшают для союзников по НАТО гарантии безопасности "ядерного зонтика".
По мнению Риекстиньша, сейчас идет нормальный процесс планирования, в котором оценивается, какие оборонные возможности США следует сконцентрировать в других регионах и как европейцы могут восполнить их своими возможностями - по какому графику и с какими вложениями.
Одной из критических областей посол назвал противовоздушную оборону. Он напомнил, что в этом году Латвия и Эстония получат произведенные в Германии системы противовоздушной обороны, которые обе страны заказали около трех лет назад.
Посол считает, что если лишь некоторые страны, которые ощущают угрозу наиболее прямо, выделяют средства на оборону за счет других отраслей, в то время как другие страны этого не делают, в долгосрочной перспективе это неустойчиво и нечестно. Он выразил уверенность, что саммит НАТО в Анкаре еще раз подтвердит способность и волю альянса защищать интересы, территорию и население всех стран-участниц.
Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7 и 8 июля.