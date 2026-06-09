США никуда не уходят: вопреки громким прогнозам, Вашингтон укрепляет участие в обороне ЕС

Прогнозы об уходе США из Европы не сбылись, и саммит НАТО в Анкаре в июле еще раз подтвердит, что США заинтересованы в коллективной обороне, отметил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, комментируя пересмотр военного присутствия США в Европе. По его словам, в прошлом году можно было прочитать ряд заголовков о том, что США якобы прекратят участие в учениях в Европе, однако это не сбылось, и американцы продолжают учения вместе с европейскими союзниками. Также не оправдались предположения, что США могут отказаться от традиции выдвигать своего офицера на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.