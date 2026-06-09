Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:06
Во вторник продолжатся дожди, но будет тепло
Во вторник местами в Видземе продолжится дождь, прогнозируют синоптики.
На остальной территории страны местами ожидается кратковременный дождь; новая зона осадков поздним вечером достигнет Курземе с юго-запада. На солнце температура воздуха во второй половине дня поднимется до +19..+24 градусов, но местами на севере Видземе и на побережье будет не теплее +16..+18 градусов. Будет дуть слабый ветер, в Видземе и Латгале ожидается умеренный западный ветер.
В Риге возможен кратковременный дождь, облаков станет меньше. При слабом ветре воздух прогреется до +23 градусов, вблизи моря сохранится температура на несколько градусов ниже.