Во вторник продолжатся дожди, но будет тепло

На остальной территории страны местами ожидается кратковременный дождь; новая зона осадков поздним вечером достигнет Курземе с юго-запада. На солнце температура воздуха во второй половине дня поднимется до +19..+24 градусов, но местами на севере Видземе и на побережье будет не теплее +16..+18 градусов. Будет дуть слабый ветер, в Видземе и Латгале ожидается умеренный западный ветер.