Во вторник продолжатся дожди, но будет тепло
Фото: Paula Čurkste/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник продолжатся дожди, но будет тепло

Отдел новостей

LETA

Во вторник местами в Видземе продолжится дождь, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны местами ожидается кратковременный дождь; новая зона осадков поздним вечером достигнет Курземе с юго-запада. На солнце температура воздуха во второй половине дня поднимется до +19..+24 градусов, но местами на севере Видземе и на побережье будет не теплее +16..+18 градусов. Будет дуть слабый ветер, в Видземе и Латгале ожидается умеренный западный ветер.

В Риге возможен кратковременный дождь, облаков станет меньше. При слабом ветре воздух прогреется до +23 градусов, вблизи моря сохранится температура на несколько градусов ниже.

Темы

Прогноз погодыКурземеВидземеЛатгале

Другие сейчас читают