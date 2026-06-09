"Эстонцы скупают терминалы, а мы обсуждаем демонтаж рельсов": эксперт предупредил о крахе латвийского транзита
Пока в Латвии обсуждают демонтаж железнодорожных путей и проводят дорогостоящие исследования, соседние страны скупают портовые активы и готовятся к новым экономическим реалиям. С такой резкой критикой выступил глава Рижского свободного порта Леонид Логинов.
Председатель правления Рижского свободного порта Леонид Логинов выступил с резкой критикой государственной политики в сфере транспорта и транзита, заявив, что Латвия продолжает терять конкурентоспособность, тогда как соседние страны укрепляют свои позиции и готовятся к будущим изменениям на региональном рынке.
По словам Логинова, латвийские предприниматели сегодня находятся в крайне сложной ситуации. «Предприниматель сидит в ужасе, считает последние копейки и думает, как вообще заплатить налоги государству», — отметил он. В качестве примера он привел ситуацию в Рижском порту, где, по его словам, уже продаются терминалы. «Сегодня в Рижском порту продают один терминал. Другой недавно купили — речь идет о газовом терминале», — рассказал Логинов.
Он подчеркнул, что приобретателями латвийских портовых активов становятся эстонские компании. По мнению главы порта, это выглядит особенно контрастно на фоне дискуссий внутри Латвии о будущем железнодорожной инфраструктуры.
Логинов также заявил, что Латвия не использует имеющиеся возможности в энергетической сфере. «Мы даже не берем тот газ, который находится рядом с нами в Балтийском море. Многие страны Европы берут, а нам не нужно», — сказал он.
По его мнению, борьба за грузы и рынки идет по всей Европе, и конкуренты Латвии активно работают над усилением своих позиций.
«Наши фермеры — конкуренты всей Европе, наши рыбаки — конкуренты всей Европе. Портовики — точно такие же конкуренты. Поляки только и смотрят, как усилить свои позиции на Балтийском море и забрать себе эти преимущества», — заявил Логинов.
Особое внимание он уделил вопросу будущих отношений с Россией. По мнению главы порта, многие европейские политики и бизнес уже задумываются о возобновлении диалога. «Сейчас все проснулись и будут ездить в Россию, разговаривать. Сейчас слышу, что Мерц обсуждает это со своими предпринимателями. Говорят, что с Россией придется разговаривать», — отметил он.
При этом Логинов убежден, что рассчитывать на автоматическое возвращение прежних грузопотоков Латвии не стоит.
«Если кто-то думает, что порты вернут прежние объемы грузов, то это полностью исключено», — подчеркнул он.
Отдельно глава Рижского порта раскритиковал идею исследования, связанного с возможным демонтажем железнодорожной инфраструктуры широкой колеи и переходом на европейский стандарт. «Мне говорят, что проводится исследование: нужно убрать все рельсы широкой колеи и положить европейскую колею. Но что мы собираемся по этим путям возить? Три вагона металлолома или два вагона бревен?» — иронично заметил Логинов.
Он поставил под сомнение экономическую целесообразность подобных проектов. «Если убрать рельсы, потом придется строить новые. Но какие грузы поедут на Запад? Что мы будем перевозить?» — задался вопросом руководитель порта.
Не менее резко Логинов высказался об активном привлечении иностранных консультантов и менеджеров к управлению крупными государственными проектами. «Все это привлечение иностранцев к управлению, к реализации и подготовке проектов, на мой взгляд, является преступлением», — заявил он. В качестве примера он привел ситуацию с проектом airBaltic. «Сотни миллионов были потрачены. Руководство довело национальный проект практически до банкротства, а потом просто говорит: спасибо, до свидания», — сказал Логинов. По его словам, ответственность за подобные решения фактически никто не несет. «Какому латышу платили бы такие деньги? Кто он был такой — какой-то гений? Довел национальное предприятие до такого состояния, а потом ему еще и "золотой парашют" дают», — возмутился глава Рижского свободного порта.