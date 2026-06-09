"Эстонцы скупают терминалы, а мы обсуждаем демонтаж рельсов": эксперт предупредил о крахе латвийского транзита

Не менее резко Логинов высказался об активном привлечении иностранных консультантов и менеджеров к управлению крупными государственными проектами. «Все это привлечение иностранцев к управлению, к реализации и подготовке проектов, на мой взгляд, является преступлением», — заявил он. В качестве примера он привел ситуацию с проектом airBaltic. «Сотни миллионов были потрачены. Руководство довело национальный проект практически до банкротства, а потом просто говорит: спасибо, до свидания», — сказал Логинов. По его словам, ответственность за подобные решения фактически никто не несет. «Какому латышу платили бы такие деньги? Кто он был такой — какой-то гений? Довел национальное предприятие до такого состояния, а потом ему еще и "золотой парашют" дают», — возмутился глава Рижского свободного порта.