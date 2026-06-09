Важный прецедент: суд защитил жительницу Латвии, чье имущество продали из-за долгов экс-мужа

Как отметил Верховный суд, Гражданский закон не дает прямого ответа на вопрос о том, приобретает ли залогодатель, чьим имуществом обеспечено обязательство другого лица, право предъявить регрессный иск к основному должнику, если заложенное имущество продается. По аналогии применив правовое регулирование, касающееся права регрессного требования поручителя, Верховный суд признал, что поручитель и залогодатель, обеспечивший чужой долг, находятся в сопоставимых обстоятельствах. Более того, залогодатель находится даже в менее выгодном положении, поскольку не имеет права требовать, чтобы кредитор сначала обратился к основному должнику.