Важный прецедент: суд защитил жительницу Латвии, чье имущество продали из-за долгов экс-мужа
После развода женщина лишилась своей недвижимости, которая была продана для погашения долгов бывшего мужа. Теперь Верховный суд Латвии вынес решение, способное повлиять на множество аналогичных споров по всей стране.
Верховный суд оставил без изменений решение окружного суда по делу, в котором женщина требовала от бывшего мужа возместить убытки за продажу принадлежащей ей недвижимости для погашения долга. Женщина предоставила в залог принадлежащую исключительно ей недвижимость своему мужу для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных заключенным им договором займа. Договор займа был заключен для осуществления предпринимательской деятельности мужчины.
После расторжения брака между сторонами мужчина перестал исполнять обязательства, вытекающие из займа, поэтому займодавец отказался от договора займа, а заложенная недвижимость женщины была продана для погашения долговых обязательств мужчины.
Считая, что бывший муж сознательно не исполнял обязательства, хотя имел возможность это делать, женщина обратилась в суд с иском, чтобы добиться возмещения причиненных ей убытков.
Рижский районный суд в иске отказал, тогда как Рижский окружной суд его удовлетворил. Окружной суд признал, что действия мужчины, выразившиеся в неисполнении законно заключенного договора займа, являются не только противоправными по отношению к займодавцу, но и недобросовестными по отношению к бывшей супруге.
Суд указал, что, поскольку в причинении убытков виновен именно мужчина, допустивший противоправное бездействие, доказана причинно-следственная связь между противоправным поведением ответчика и убытками истицы.
Как отметил Верховный суд, Гражданский закон не дает прямого ответа на вопрос о том, приобретает ли залогодатель, чьим имуществом обеспечено обязательство другого лица, право предъявить регрессный иск к основному должнику, если заложенное имущество продается. По аналогии применив правовое регулирование, касающееся права регрессного требования поручителя, Верховный суд признал, что поручитель и залогодатель, обеспечивший чужой долг, находятся в сопоставимых обстоятельствах. Более того, залогодатель находится даже в менее выгодном положении, поскольку не имеет права требовать, чтобы кредитор сначала обратился к основному должнику.
Верховный суд пояснил, что поэтому, отступая от ранее сформулированных выводов судебной практики, в своем решении признал, что залогодатель также имеет право предъявить регрессный иск к основному должнику в том объеме, в котором было удовлетворено требование кредитора.
Главный вывод суда: если человек потерял свое имущество из-за того, что поручился или предоставил залог за чужой долг, он имеет право требовать возмещения убытков от настоящего должника. Фактически Верховный суд признал, что бывший муж должен отвечать за последствия своей неуплаты, а женщина может требовать от него компенсацию стоимости утраченной недвижимости и связанных расходов.
Кроме того, это решение важно не только для этой семьи. Суд изменил прежний подход и фактически создал новый судебный прецедент: теперь люди, чье имущество было продано для погашения чужих долгов, получили более четкое право взыскивать свои потери с должников.