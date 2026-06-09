Некоторые предприятия на этой неделе ждет приятный сюрприз от Службы госдоходов
Сотни латвийских компаний на этой неделе получат особые письма от Службы государственных доходов (СГД, VID). Высший рейтинг A стал знаком доверия государства и подтверждением того, что честный бизнес по-прежнему ценится и поощряется.
На этой неделе Служба государственных доходов направит благодарственные письма предприятиям, которые в 2025 году получили высшую оценку рейтинга налогоплательщиков — A.
Рейтинг A подтверждает ответственное отношение предприятия к исполнению налоговых обязательств, прозрачную деятельность и долгосрочный подход к ведению бизнеса. Эти предприятия своей ежедневной работой укрепляют принципы честной конкуренции и способствуют повышению благосостояния Латвии, говорится в сообщении VID.
Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке подчеркнула: «Предприятия с рейтингом A являются примером того, что ответственное предпринимательство и развитие идут рука об руку. Мы высоко ценим компании, которые в своей деятельности придерживаются принципов добросовестности, надежности и ответственности, поскольку они помогают формировать сильную и устойчивую экономику Латвии».
Благодарственные письма являются символическим признанием со стороны VID для предприятий, которые своими действиями способствуют созданию стабильной, предсказуемой и честной предпринимательской среды. VID благодарит каждое предприятие, которое ежедневно выбирает ответственный подход к работе, и желает не останавливаться на достигнутом.