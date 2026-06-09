Некоторые предприятия на этой неделе ждет приятный сюрприз от Службы госдоходов

Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке подчеркнула: «Предприятия с рейтингом A являются примером того, что ответственное предпринимательство и развитие идут рука об руку. Мы высоко ценим компании, которые в своей деятельности придерживаются принципов добросовестности, надежности и ответственности, поскольку они помогают формировать сильную и устойчивую экономику Латвии».