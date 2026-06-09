Дорогой ли в Латвии интернет? Исследование дало ответ на этот вопрос

Восточная Европа на субрегиональном уровне демонстрирует самые низкие в мире цены на интернет, прежде всего благодаря широкому распространению оптоволоконных сетей, которые признаны самым быстрым и стабильным типом подключения и без труда обеспечивают скорость до 10 Гбит/с. Его высокая распространенность в регионе частично объясняется тем, что модернизация инфраструктуры здесь началась позже, и странам удалось во многом обойти устаревшие телекоммуникационные системы.