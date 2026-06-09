Дорогой ли в Латвии интернет? Исследование дало ответ на этот вопрос
По данным Евростата, в 2025 году 94% жителей ЕС выходили в интернет хотя бы раз за последние три месяца, тогда как лишь 4% не пользовались им в течение года. Почти девять из десяти европейцев заходили в сеть с мобильных устройств. В какой стране лучшее соотношение цены и качества связи?
Как сообщает Euronews, самый дорогой интернет в ЕС — в Люксембурге, где средняя абонентская плата достигает 49,99 евро в месяц, следует из исследования сервиса Broadband Genie, проанализировавшего 2 631 тариф в 214 странах мира. Ненамного ниже цены в Нидерландах и Финляндии — 48,73 и 48 евро соответственно.
Несмотря на высокие тарифы, именно Нидерланды и Люксембург в 2025 году показали самые высокие уровни использования интернета в ЕС.
На другом полюсе — Румыния, где широкополосный доступ стоит в среднем 6,66 евро в месяц, что является одним из самых низких показателей в мире. Далее следуют Литва (14,90 евро) и Болгария (15 евро).
Латвия относится к странам с дешевым интернетом - только 20 евро в месяц. В Эстонии - 24 евро.
Восточная Европа на субрегиональном уровне демонстрирует самые низкие в мире цены на интернет, прежде всего благодаря широкому распространению оптоволоконных сетей, которые признаны самым быстрым и стабильным типом подключения и без труда обеспечивают скорость до 10 Гбит/с. Его высокая распространенность в регионе частично объясняется тем, что модернизация инфраструктуры здесь началась позже, и странам удалось во многом обойти устаревшие телекоммуникационные системы.
Южная Европа, в свою очередь, занимает четвертое место по доступности среди 22 рассмотренных субрегионов.
Зато в Северной и Западной Европе интернет обходится дороже всего на континенте. Как отмечают авторы исследования Broadband Genie, стоимость широкополосного доступа в этих странах коррелирует с более высоким общим уровнем расходов на жизнь.