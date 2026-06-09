Страна ЕС ввела новые ограничения на въезд для граждан РФ
Эстония с 1 сентября 2026 года прекращает признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией.
"С 1 сентября 2026 года Эстонская Республика не будет признавать небиометрические дипломатические или служебные паспорта Российской Федерации для пересечения внешней границы Европейского союза или для подачи заявления на визу", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Эстонии.
Общегражданские загранпаспорта РФ старого образца не признаются в Эстонии с 31 марта 2025 года.
В небиометрических паспортах отсутствует чип с биометрическими данными, что повышает риск их неправомерного использования, отметили в ведомстве.
Ранее ряд стран Евросоюза ввели ограничения на въезд по российским небиометрическим документам. В 2025 гоода Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ, аналогичные решения приняли Дания, Франция, Чехия и Исландия. С 1 января 2026 года Германия прекратила признавать пятилетние загранпаспорта россиян, с 1 апреля того же года аналогичное правило вступило в силу в Польше.