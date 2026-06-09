Тысячи людей месяцами не сходят на берег: как устроена жизнь на огромных круизных лайнерах

Жизнь пассажиров тоже не всегда похожа на сказку. В длинном круизе быстро становится важно все, о чем обычно не думают в отпуске: как не устать от людей, как не переесть, где найти тишину, как не потратить слишком много на связь, напитки, прачечную, экскурсии и медпомощь. Каюты удобны, но это все равно небольшое пространство. Если человек путешествует месяцами, он фактически живет в комнате размером с гостиничный номер, только из окна иногда видно не город, а океан.