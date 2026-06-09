Дизель дешевле двух евро, погода - теплая: латвийские чиновники заявили о благоприятной ситуации для жителей

На фоне стремительного роста объемов производства солнечной энергии в конце мая биржевые цены на электроэнергию в Латвии во второй половине дня опускались даже ниже нулевой отметки, когда предложение превышало спрос. Такая ситуация в основном наблюдалась с 13:00 до 17:00.