Дизель дешевле двух евро, погода - теплая: латвийские чиновники заявили о благоприятной ситуации для жителей
Министерство климата и энергетики опубликовало месячный отчет. По его мнению, энергетические рынки в мае 2026 года характеризовались взаимодействием двух факторов — высокой выработки энергии из возобновляемых источников, что способствовало снижению цен на электроэнергию, однако одновременно сохранялась геополитическая неопределенность.
За 2 евро цена не ушла
Министерство подчеркивает, что на протяжении всего мая стоимость дизельного топлива уверенно держалась ниже 2 евро за литр.
Одновременно до конца июня продолжает действовать сниженная ставка акцизного налога на дизельное топливо.
Избыток солнечной энергии
На фоне стремительного роста объемов производства солнечной энергии в конце мая биржевые цены на электроэнергию в Латвии во второй половине дня опускались даже ниже нулевой отметки, когда предложение превышало спрос. Такая ситуация в основном наблюдалась с 13:00 до 17:00.
Положительное влияние также оказали увеличение выработки ветровых электростанций и благоприятная гидрологическая ситуация на Даугаве.
Снабжение остается надежным
Цена природного газа на бирже TTF в мае колебалась в диапазоне от 43 до 52 евро за мегаватт-час. Основной причиной оставались конфликт на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг заключения перемирия между сторонами конфликта.
"Несмотря на это, снабжение Латвии и всего Балтийского региона оценивается как стабильное и надежное. В Инчукалнском подземном газохранилище уже начался активный сезон закачки газа, а запасы природного газа устойчиво растут. По состоянию на 31 мая объем закачанного газа достиг 8,07 ТВт·ч." - отмечают чиновники.
Теплая погода
"С точки зрения потребления тепловой энергии и отопления май 2026 года в Латвии оказался относительно теплым и финансово благоприятным для жителей, позволив своевременно завершить отопительный сезон и снизить счета", - добавляет министерство.
"В большинстве городов Латвии централизованное отопление в жилых домах можно было отключить уже в начале месяца, и тепловая энергия в основном использовалась только для обеспечения горячего водоснабжения", - подчеркивает также оно.
Как ранее писал Otkrito.lv, предприятие Sadales tīkls объявило, что планирует менять тарифы. Что ждет потребителей электроэнергии?