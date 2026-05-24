Солнце вернется, но ветер напомнит о себе: какой будет погода в понедельник
После сухой и довольно мягкой ночи Латвию ждет спокойный день с солнцем и облаками. Дожди возможны лишь местами на северо-востоке, зато во второй половине дня в части страны усилится ветер.
Ночь будет частично облачной и сухой. Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, температура воздуха опустится до +7…+12 градусов.
В Риге в течение ночи количество облаков увеличится, однако осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +12…+14 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, с послеобеденного времени в центральных и восточных районах порывы усилятся до 15 м/с. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, во многих прибрежных районах будет немного прохладнее — +14…+16 градусов. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от среднего до высокого.
В столице день будет в основном солнечным, осадков не ожидается. Ветер будет слабым до умеренного, западным, северо-западным, после обеда порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.