Солнце вернется, но ветер напомнит о себе: какой будет погода в понедельник

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, с послеобеденного времени в центральных и восточных районах порывы усилятся до 15 м/с. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, во многих прибрежных районах будет немного прохладнее — +14…+16 градусов. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от среднего до высокого.