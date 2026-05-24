ФОТО, ВИДЕО: Рига гуляла до позднего вечера - как прошла 22-я Ночь музеев

23 мая в Латвии прошла уже 22-я Ночь музеев - ежегодная акция, когда музеи, галереи и выставочные пространства по всей стране открывают двери бесплатно и допоздна. Otkrito.lv рассказывает и показывает, как прошло мероприятие.

В этом году тема - "Приключения предметов". Звучит немного загадочно, но на деле это концерты, мастер-классы, интерактивные игры, экскурсии, программы для детей - все это одновременно, в десятках мест по всей Латвии.

Единственный минус - некоторая часть музеев в рамках Ночи музеев открывала свои двери для посетителей всего на три часа, с 19:00 до 22:00, так что составить маршрут и успеть везде было настоящим квестом. Зато приятно удивило отсутствие крупных очередей, во многие места можно было зайти сразу. Исключение одно: Рижский замок. После 22:00 туда стояла очередь на много десятков метров.

Латвийский музей архитектуры "Три брата" в эту ночь предлагал две активности. По внутреннему дворику проходила интерактивная игра: сканируешь QR-код и попадаешь в историю здания изнутри. Параллельно в том же музее была выставка рисунков архитектора Илмарса Дирвейкса "Реконструкции и гипотезы". Это такие графические попытки восстановить то, как выглядела старая Рига.

В Музее фотографии можно было попробовать себя в роли художника - создать собственный эскиз росписи потолка кинотеатра Splendid Palace, вдохновляясь фотографиями Карлиса Лакшиса.

Отдельно стоит сказать про вечер в целом. Погода в этот раз была на редкость щедрой - теплая, почти летняя. Город буквально кипел: все кафе заполнены, люди на улицах, ощущение, что Рига вдруг вспомнила, что умеет праздновать. Ночь музеев - это не просто культурная программа, это такой неофициальный старт лета. И в этом году он удался.

