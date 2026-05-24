ФОТО, ВИДЕО: Рига гуляла до позднего вечера - как прошла 22-я Ночь музеев

Отдельно стоит сказать про вечер в целом. Погода в этот раз была на редкость щедрой - теплая, почти летняя. Город буквально кипел: все кафе заполнены, люди на улицах, ощущение, что Рига вдруг вспомнила, что умеет праздновать. Ночь музеев - это не просто культурная программа, это такой неофициальный старт лета. И в этом году он удался.