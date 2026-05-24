Трамп объявил о том, что вот-вот будет заключено соглашение с Ираном
Соединенные Штаты близки к заключению соглашения о прекращении войны с Ираном и открытии Ормузского пролива, заявил президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, соглашение в целом уже согласовано. В своей социальной сети Truth Social он написал, что сейчас обсуждаются последние аспекты и детали, о которых вскоре будет объявлено.
В то же время представитель иранской армии на платформе X подчеркнул, что Тегеран сохранит контроль над Ормузским проливом даже в случае достижения соглашения с США.
Иран сохранит полный контроль и суверенитет над проливом, который имеет ключевое значение для мировой торговли нефтью и газом, отметил представитель армии.
Тем временем иранское агентство Fars сообщает, что Тегеран согласился увеличить количество судов, проходящих через Ормузский пролив, до довоенного уровня. Однако это не означает возвращения к свободному судоходству, существовавшему до войны, добавляет агентство.
Управление проливом и выдача разрешений на проход судов останутся в руках Ирана. Поэтому заявления Трампа являются «неполными и не соответствуют реальности», указывает Fars.
Президент США не раскрыл подробностей соглашения, однако издание Axios со ссылкой на американских чиновников сообщает, что проект меморандума предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней.
В этот период Ормузский пролив будет открыт для судоходства без каких-либо сборов, а Иран обязуется очистить пролив от мин.
Со своей стороны США прекратят блокаду иранских портов и смягчат часть санкций, чтобы позволить Тегерану свободно экспортировать нефть, пишет Axios.
Проект меморандума также включает обязательство Ирана не стремиться к получению ядерного оружия, прекратить обогащение урана и передать запасы высокообогащенного урана.
В свою очередь США в течение 60 дней примут участие в переговорах об отмене санкций и размораживании иранских активов.