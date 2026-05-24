Рижская цирковая школа в воскресенье приглашает на день открытых дверей
Воздушная акробатика, жонглирование и цирковые трюки — сегодня в Риге дети и родители смогут бесплатно попробовать себя в цирковом искусстве и узнать о необычной программе интеграции через творчество.
Сегодня с 11:00 до 14:00 в Рижской цирковой школе на улице Зеллю, 25, пройдет день открытых дверей, сообщила руководитель школы Илзе Тормане-Клявиня. Во время мероприятия посетители смогут познакомиться с тренерами, попробовать различные цирковые дисциплины и узнать больше о занятиях, подаче заявок на учебный год 2026/2027 для детских и молодежных групп, а также о проекте социального цирка.
Руководитель школы подчеркнула, что учебное заведение было основано в 2017 году, и в начале его деятельность ограничивалась двумя занятиями по субботам. Сейчас в школе проходит в среднем семь занятий в день шесть дней в неделю, а в них регулярно участвуют дети, молодежь и взрослые с разным уровнем подготовки.
«Подход социального цирка является важной частью работы школы с самого начала. Мы рады, что в новом учебном году сможем развивать это направление еще шире, создавая среду, в которой дети из разных культур могут встречаться, сотрудничать и чувствовать себя частью сообщества», — отметила Тормане-Клявиня.
На занятиях под руководством профессиональных тренеров ученики будут развивать физическую подготовку, координацию, чувство равновесия, творческие способности и навыки сотрудничества, осваивая различные цирковые дисциплины — наземную и воздушную акробатику, жонглирование, баланс и сценическое мастерство.
Занятия предназначены как для детей без опыта, так и для тех, кто уже занимался цирком, танцами, акробатикой, гимнастикой или другими видами сценического движения.
Особое внимание в новом учебном году будет уделено социальному цирку, где цирковое искусство используется не только как инструмент творческого и физического развития, но и как способ укрепления уверенности в себе, чувства принадлежности, доверия и сотрудничества между детьми.
Проект «Социальный цирк для интеграции детей граждан третьих стран» реализуется с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2027 года. Его цель — способствовать интеграции детей и семей граждан третьих стран в латвийское общество через практику социального цирка и различные внеклассные мероприятия, знакомящие с культурой Латвии.
В рамках проекта к занятиям Рижской цирковой школы присоединятся 25 детей граждан третьих стран в возрасте от 7 до 14 лет. Вместе со сверстниками, тренерами и профессиональными артистами они будут участвовать в совместном творческом процессе, результатом которого станет цирковое представление. Его планируют показать широкой публике в сентябре 2027 года.