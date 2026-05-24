В Латвии
Сегодня 09:12
В воскресенье будет тепло - воздух прогреется до +23
Воскресенье будет теплым, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами на востоке страны пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня локально возможны и грозы. К вечеру облака полностью рассеются.
Сохранится слабый до умеренного западный ветер, воздух прогреется до +18…+23 градусов. Между тем во многих прибрежных районах будет немного прохладнее — там температура составит +14…+17 градусов. В середине дня уровень ультрафиолетового излучения будет от умеренно высокого до высокого.
В столице ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Ветер продолжит слабо дуть с запада, а столбики термометров поднимутся до отметки +19…+21 градус.