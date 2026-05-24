Спасенный ребенок сначала не дышал: медики обращаются к родителям с важным напоминанием
Обычное утро во дворе превратилось в тревожное происшествие, когда двухлетний ребенок оказался в воде. Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в соцсетях обращается к родителям и каждому взрослому с призывом заботиться о безопасности рядом с водой.
Отец ребенка рассказывает: «Я лишь на мгновение отвлекся, чтобы посмотреть, что делает другой ребенок, и в следующий миг заметил двухлетнего малыша в воде». Вытащенный ребенок сначала не дышал, однако отец немедленно начал реанимационные мероприятия, и спустя короткое время ребенок пришел в сознание.
NMPD напоминает, что история этой семьи закончилась счастливо, однако не во всех случаях происшествия на воде обходятся без трагических последствий. Каждый год медиков вызывают на несчастные случаи у воды, в которых погибают дети.
Спасатели подчеркивают: внимательно следите за маленькими детьми возле прудов и других водоемов — даже короткий миг невнимательности может стать решающим для жизни.
Важно: помощь в критической ситуации начинается уже в первую минуту. Пока бригада спешит на место происшествия, диспетчер NMPD или врач-консультант по телефону дает указания по оказанию первой помощи до прибытия медиков.