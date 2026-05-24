Врачи предупреждают родителей: одна популярная летняя забава все чаще калечит детей
Батут во дворе кажется обычной летней радостью, но врачи и страховщики предупреждают: именно на нем дети все чаще получают травмы. За три года число таких несчастных случаев выросло более чем на 80%, а самые опасные месяцы уже начались.
С каждым годом число травм, полученных на батутах, увеличивается, и чаще всего страдают дети. Если в 2023 году страховщик BALTA зафиксировал 49 несчастных случаев, связанных с прыжками или нахождением рядом с батутами, то в 2024 году их число выросло почти на 29% — до 63 случаев, а в прошлом году было зарегистрировано уже 89 происшествий. Таким образом, за три года число несчастных случаев на батутах увеличилось более чем на 80%.
Главный врач Центра неотложной медицинской помощи Детской клинической университетской больницы (BKUS) Даце Баркевича говорит, что батут часто воспринимается как безобидное летнее развлечение, однако опыт показывает обратное: именно использование батутов каждый год становится причиной множества детских травм. Чаще всего страдают руки, ноги и голова, но в отдельных случаях травмы могут быть тяжелыми и иметь долгосрочные последствия.
«Люди получают травмы даже тогда, когда прыгают на огороженном батуте: например, ударяют себя коленом по зубам или, выполняя сальто, приземляются на шею. Мы получаем заявления, в которых упоминаются неудачные падения, после которых было затруднено дыхание, различные переломы и растяжения. Нередко травмы получают даже не находясь на батуте — дети получают удары по спине или голове, залезая под батуты, либо спотыкаются и ударяются о металлический край конструкции», — отмечает руководитель продуктов страхования от несчастных случаев BALTA Майя Рабиновича.
Большинство происшествий — 62% — происходит с мая по июль, когда устанавливается теплая погода и во дворах многих частных домов появляются батуты. Самая крупная страховая выплата превысила 700 евро: она была выплачена за несчастный случай, в котором ребенок, прыгая на батуте у себя дома, получил перелом ноги.
Как снизить риск травм: основные правила безопасности
Баркевича напоминает, что одно из важнейших правил безопасности — на батуте одновременно должен находиться только один ребенок. Травмы часто происходят в ситуациях, когда несколько детей прыгают одновременно: они могут столкнуться друг с другом, потерять равновесие или получить травму из-за разного ритма прыжков. Кроме того, большая масса тела одного ребенка может вызвать сильный и неконтролируемый отскок другого ребенка.
С мнением врача согласен и руководитель продаж 220.lv Карлис Озолс. Он отмечает, что при выборе батута важно обращать внимание на решения, связанные с безопасностью. Один из главных элементов — качественная защитная сетка вокруг батута, которая помогает снизить риск падения. Именно выпадение с батута чаще всего приводит к самым тяжелым травмам, когда ребенок приземляется на твердую поверхность.
«Также нужно учитывать, что как при первой установке батута, так и при возобновлении его использования после зимнего сезона необходимо убедиться, что конструкция по-прежнему стабильна, батут правильно собран, а все элементы безопасности надежно закреплены», — объясняет Озолс.
Врач также советует избегать сложных и рискованных прыжков — например, сальто или вращений, если у ребенка нет соответствующих навыков и постоянного присмотра взрослого. Такие прыжки значительно повышают риск травм шеи и позвоночника. «Обязанность родителей — оценивать риски и следить за тем, чтобы радость ребенка не закончилась визитом в больницу. Только ответственное поведение взрослых и соблюдение правил безопасности позволяют снизить риск и защитить здоровье детей», — подчеркивает Баркевича.