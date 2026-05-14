В Банке Латвии рассказали про риски, связанные с повышением в стране минимальной зарплаты

По словам Опмане, необходимо учитывать, что средняя заработная плата в Латвии продолжает расти довольно быстрыми темпами. В 2025 году средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 1815 евро, и соответственно установленная сейчас минимальная зарплата в 780 евро составляет 43% от средней зарплаты прошлого года. Ранее запланированное повышение минимальной зарплаты до 820 евро было бы близко к установленному в правилах Кабинета министров уровню роста — соответственно 45% от средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев, тогда как предложенное профсоюзами повышение минимальной зарплаты на 55 евро точно соответствовало бы установленной пропорции роста — 46%.