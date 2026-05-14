В Банке Латвии рассказали про риски, связанные с повышением в стране минимальной зарплаты
В период стремительного роста средней зарплаты своевременный пересмотр минимальной зарплаты способствовал бы влиянию этих изменений на экономику, заявила экономист Банка Латвии Иева Опмане, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии (LBAS) повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро — до 835 евро в месяц.
Правила действуют
Опмане поясняет, что сейчас действуют правила Кабинета министров «О порядке определения и пересмотра минимальной месячной заработной платы», которые предусматривают, что Министерство благосостояния раз в год разрабатывает предложение о размере минимальной зарплаты, принимая во внимание ориентир, установленный на уровне 46% от рассчитанной Центральным статистическим управлением средней брутто-зарплаты за последние доступные 12 месяцев.
В соответствии с этим в информационном сообщении «О пересмотре доходов государственного бюджета и налоговой политики на 2025–2027 годы» запланировано повышение минимальной зарплаты как в 2027 году — до 820 евро, так и в 2028 году — до 860 евро.
Зарплаты растут
По словам Опмане, необходимо учитывать, что средняя заработная плата в Латвии продолжает расти довольно быстрыми темпами. В 2025 году средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 1815 евро, и соответственно установленная сейчас минимальная зарплата в 780 евро составляет 43% от средней зарплаты прошлого года. Ранее запланированное повышение минимальной зарплаты до 820 евро было бы близко к установленному в правилах Кабинета министров уровню роста — соответственно 45% от средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев, тогда как предложенное профсоюзами повышение минимальной зарплаты на 55 евро точно соответствовало бы установленной пропорции роста — 46%.
«Оценивая возможные изменения минимальной зарплаты в Латвии, следует отметить, что в период быстрого роста средней зарплаты своевременный пересмотр минимальной зарплаты способствовал бы постепенному влиянию этих изменений на экономику», — указывает Опмане, поясняя, что если решения откладывать, это создаст необходимость более резкого повышения минимальной зарплаты в другие периоды, что усложнит предпринимателям адаптацию к изменяющимся требованиям.
График роста отстает
В LBAS напоминают, что с этого года минимальная месячная зарплата в Латвии составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро увеличен необлагаемый минимум — с 510 до 550 евро в месяц.
В профсоюзах отмечают, что с 2025 года минимальная зарплата в Латвии определяется в соответствии с регулированием Кабинета министров, предусматривающим, что минимальная зарплата должна составлять 46% от средней заработной платы по стране за предыдущий год. Однако намеченный в 2024 году совместно с Министерством финансов график роста минимальной зарплаты сейчас отстает от темпов роста остальных зарплат.
Профсоюзы также утверждают, что минимальную зарплату всегда необходимо рассматривать в связи с необлагаемым минимумом, и ожидают развернутых переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в ряде стран ЕС минимальная зарплата больше, чем в Латвии средний месячный оклад.