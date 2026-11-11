Знакомый всем Лачплесис в Юрмале оказался не так прост: что скрывается за его необычным обликом
У железнодорожной станции Майори, всего в нескольких шагах от оживленной улицы Йомас, стоит скульптура Лачплесиса, которую наверняка видели многие посетители Юрмалы. Однако далеко не все знают, что первоначально она была частью фонтана, а сам герой, согласно одной из легенд, вообще мог оказаться на этом месте под другим именем.
Почему Лачплесис сражается с одноголовым драконом?
Скульптура появилась в Майори в 1953 году, в сквере на пересечении улиц Йомас и Лиенес, прямо напротив железнодорожной станции. Ее создали скульпторы Владимир Рапикис и Леонид Кристовский. Основная часть композиции выполнена из камня и бетонной массы, а меч и щит изготовлены из металла.
Лачплесис изображен в схватке с драконом. И здесь возникает любопытная деталь: в латышском эпосе герой сражается с трехглавым противником, тогда как в Майори перед ним находится чудовище всего с одной головой. Искусствоведы и краеведы обращали внимание и на другие особенности композиции, в частности на необычную позу героя и то, как он держит оружие.
Именно эти детали стали поводом для появления различных версий о происхождении скульптуры. Согласно одной из самых известных легенд, первоначально она могла изображать вовсе не Лачплесиса, а Святого Георгия, побеждающего дракона. Позднее скульптуру якобы переделали, добавив герою медвежью шапку и изменив положение рук, чтобы вложить в них меч. Документального подтверждения у этой версии нет, однако она объясняет некоторые странности композиции.
Сохранилась и другая история, описанная в воспоминаниях художника Роланда Бейтнера. Когда Владимир Рапикис представил глиняную модель будущей скульптуры художественному совету, его председатель Эмилс Мелдерис якобы отреагировал довольно язвительно. По его словам, изображенный персонаж больше напоминал "потомка Чингисхана", чем латышского народного героя.
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Когда-то из пасти дракона текла вода
Еще одна малоизвестная подробность заключается в том, что первоначально скульптура Лачплесиса была частью действующего фонтана. Вокруг нее находился бассейн с водой, композицию дополняли декоративные лягушки, а из пасти дракона била струя воды.
В 1950-х годах это место выглядело совсем иначе, чем сегодня. Лачплесис возвышался над фонтаном, а вся композиция служила украшением курортного центра. Для отдыхающих, прибывавших на поезде и направлявшихся к улице Йомас, фонтан был одним из первых объектов, встречавшихся на пути.
Выбор самого персонажа тоже имел символическое значение. Лачплесис, герой латышского эпоса, олицетворяет силу, мужество и сопротивление злу. Его образ позволял соединить национальную мифологию с характерным для послевоенного времени монументальным искусством.
Как изменился сквер за несколько десятилетий
Со временем бассейн и первоначальное оформление фонтана исчезли, однако скульптура сохранилась. В 2003 году ее и окружающие зеленые насаждения привели в порядок. Спустя три года, в 2006 году, в том же сквере появился новый фонтан Apvārsnis, созданный художницей Интой Бергой совместно с архитектором Андрисом Кронбергсом.
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Сегодня рядом находятся два объекта, созданные с разницей более чем в полвека. Один напоминает о курортной Юрмале 1950-х годов, другой появился уже в современной городской среде.