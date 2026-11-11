Знакомый всем Лачплесис в Юрмале оказался не так прост: что скрывается за его необычным обликом

Лачплесис изображен в схватке с драконом. И здесь возникает любопытная деталь: в латышском эпосе герой сражается с трехглавым противником, тогда как в Майори перед ним находится чудовище всего с одной головой. Искусствоведы и краеведы обращали внимание и на другие особенности композиции, в частности на необычную позу героя и то, как он держит оружие.