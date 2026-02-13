Аварии и происшествия
Сегодня 13:11
Фура в кювете, ДТП с трамваем, пробки: из-за снегопада по всей Латвии происходят аварии
13 февраля по всей Латвии идет снег, из-за чего на дорогах ухудшилась видимость и вырос риск скольжения. Движение местами затруднено, и по стране уже зафиксировано множество ДТП.
Аккаунт Sadursme.lv сообщает, что во многих местах произошло уже несколько аварий.
На шоссе А1, по дороге из Адажи в Ригу, произошла авария, из-за чего образовалась большая пробка.
На улице Юглас в Риге - также ДТП, которое заблокировало движение.
В центре Риги авто столкнулось в трамваем.
На шоссе А7 грузовик съехал в кювет.
ДТП на А5 перед Рижской ГЭС, со стороны Саласпилса.
В Кекавской волости перевернулся грузовик.