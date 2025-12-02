Коллеги не верят в самоубийство Илоны Яукуле: "Она просто была замотанная, как и все медики в Латвии"

Она продолжает, что не совсем понимает, почему тело Илоны из Даугавы достали только утром: «Почему никто сразу не отреагировал?» — удивляется женщина. «Помните трагедию в "Максиме"? Илонка — беременная — уже на сносях, то ли шестой, то ли седьмой месяц беременности — ее туда направил диспетчер. Я была вообще тогда в шоке. Я ей позвонила и сказала: "Илона, как? Ты беременная с пузом, и тебя в "Максиму" направили?" Вот такой вот человек был, ехал и помогал. Она очень грамотный медик была. Мне так обидно, но почему она?!», — не сдерживает чувств коллега.