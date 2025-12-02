Коллеги не верят в самоубийство Илоны Яукуле: "Она просто была замотанная, как и все медики в Латвии"
27 ноября в центре Риги автомобиль въехал в Даугаву, и на следующий день из воды достали погибшую — 40‑летнюю сотрудницу Службы неотложной медицинской помощи Илону Яукуле. "Илона была красивая, умная, добрая", — так говорит в соцсетях о своей бывшей коллеге Марина Корнатовска, которая не может поверить, что женщина сознательно решила уйти из жизни таким страшным образом.
Коллега Илоны Яукуле опубликовала в социальной сети Facebook видео, в котором призналась, что не может поверить в смерть женщины. Марина Корнатовска очень высоко оценивает Илону, подчеркивая, что коллега была трудолюбивой и старательной.
Также Марина рассказывает, что посмотрела видео, на котором видно, как Илона въехала в Даугаву, и увидела, что многие продолжают обсуждать, почему она так поступила. «Версий так много — почему она решила это сделать, что это сознательно, что это самоубийство. Знаете — она так много работала!» — Марина делает вдох, прежде чем продолжить: «Приходя со скорой, она уходила в токсикологию. Приходя из токсикологии, она шла работать на скорую. Я просто уверена, что она просто настолько замотанная была — в принципе, как и все медики в Латвии — что, возможно, она по ошибке свернула туда», — тяжело вздыхает Марина.
Она продолжает, что не совсем понимает, почему тело Илоны из Даугавы достали только утром: «Почему никто сразу не отреагировал?» — удивляется женщина. «Помните трагедию в "Максиме"? Илонка — беременная — уже на сносях, то ли шестой, то ли седьмой месяц беременности — ее туда направил диспетчер. Я была вообще тогда в шоке. Я ей позвонила и сказала: "Илона, как? Ты беременная с пузом, и тебя в "Максиму" направили?" Вот такой вот человек был, ехал и помогал. Она очень грамотный медик была. Мне так обидно, но почему она?!», — не сдерживает чувств коллега.
Марина несколько раз подчеркивает, что Илона была отличным медиком, и ей очень жаль, что произошла такая ситуация. «Я не верю, что она совершила самоубийство, и все мои коллеги скажут то же самое», — подчеркивает женщина, добавляя, что, возможно, просто хочется верить, что это не было самоубийством.
Она предупреждает: если люди хотят помочь семье Илоны материально, пусть будут внимательны и не попадутся на мошеннические ссылки. В конце она желает всем здоровья и беречь себя.
Затонувшую машину подняли со дна Даугавы (2025)
В понедельник спасателям наконец удалось поднять со дна Даугавы автомобиль, на котором женщина в четверг вечером въехала в реку.
Ранее сообщалось, что 27 ноября в центре Риги легковой автомобиль, которым управляла женщина, с набережной 11 Ноября въехал в Даугаву. На следующий день из воды удалось поднять погибшую. Ею оказалась 40-летняя сотрудница Службы неотложной медицинской помощи Илона Яукуле.