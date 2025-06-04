Литовцы открыли в Латвии крупное сельскохозяйственное производство
Компания Dotnuva Seeds, входящая в состав балтийского аграрного концерна Linas Agro, инвестировала 10 миллионов евро в строительство нового завода по переработке семян. Новый производственный комплекс открыт в Иецаве, и в перспективе он сможет перерабатывать до 30 000 тонн семян в год.
Общая площадь комплекса составляет 4550 квадратных метров и включает производственный цех, склад и двухэтажное административное здание с лабораторией, офисными и техническими помещениями. Решение о строительстве завода было принято в ответ на растущий спрос на сертифицированный семенной материал. Как отметил исполнительный директор Linas Agro и член правления литовской Akola group Йонас Бакшис, новый завод позволит быть ближе к клиентам, быстрее и эффективнее обслуживать латвийских фермеров, а также сократить сроки и стоимость поставок.
Новый завод создаст более 20 рабочих мест. Здесь будут перерабатываться как зернобобовые, так и зерновые культуры. Производство спроектировано так, чтобы одновременно можно было обрабатывать до трех разных видов семян без их перемешивания. Это позволяет одновременно принимать сырье, очищать, обрабатывать и упаковывать его на трех отдельных линиях.
По словам Бакшиса, спрос на сертифицированные семена в странах Балтии растет, поскольку фермеры все больше ценят их преимущества. Уже действующий завод компании в Дотнуве, Литва, производит около 30 000 тонн семян в год. Новый объект в Латвии повысит скорость обслуживания, снизит логистические издержки и позволит лучше адаптировать сорта к местным условиям.
Кстати, новые данные показали, что Латвия стала более привлекательной для инвесторов страной, чем Эстония и Литва. Так что неудивительно, что литовский капитал потянулся в Латвию.