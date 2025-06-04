Литовцы открыли в Латвии крупное сельскохозяйственное производство

Общая площадь комплекса составляет 4550 квадратных метров и включает производственный цех, склад и двухэтажное административное здание с лабораторией, офисными и техническими помещениями. Решение о строительстве завода было принято в ответ на растущий спрос на сертифицированный семенной материал. Как отметил исполнительный директор Linas Agro и член правления литовской Akola group Йонас Бакшис, новый завод позволит быть ближе к клиентам, быстрее и эффективнее обслуживать латвийских фермеров, а также сократить сроки и стоимость поставок.