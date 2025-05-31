Почему латвийцы меняют имена? Среди причин - даже смена пола

В 2019 году имя сменили 205 человек – 46 мужчин и 159 женщин. В том числе 150 человек сделали это из-за трудностей с интеграцией в общество, 50 человек захотели добавить второе имя к имени, записанному в регистрационной записи о рождении, а у трех человек произошла смена пола. В двух случаях имя было изменено у несовершеннолетних, чьи родители были осуждены за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.