Почему латвийцы меняют имена? Среди причин - даже смена пола
С начала 2019 года до конца прошлого года имя в Латвии сменили 1360 человек, причем только в прошлом году этот показатель достиг почти 400 человек, свидетельствуют данные, собранные Министерством юстиции.
Чаще всего – в 1273 случаях – имя было изменено из-за того, что оно затрудняло интеграцию человека в общество, однако были и другие причины, например, в семи случаях таким основанием стала смена пола.
В 2019 году имя сменили 205 человек – 46 мужчин и 159 женщин. В том числе 150 человек сделали это из-за трудностей с интеграцией в общество, 50 человек захотели добавить второе имя к имени, записанному в регистрационной записи о рождении, а у трех человек произошла смена пола. В двух случаях имя было изменено у несовершеннолетних, чьи родители были осуждены за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.
В 2020 году имя сменили 216 человек – 56 мужчин и 160 женщин. В общей сложности в 165 случаях это было связано с затруднениями в интеграции в общество, 48 человек захотели добавить второе имя, а у одного человека произошла смена пола. В двух случаях имя сменили у несовершеннолетних, чьи родители были осуждены за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.
В 2021 году имя сменили уже 274 человека. Из них 82 мужчины и 192 женщины. Как и в предыдущие годы, чаще всего – в 189 случаях – имя менялось из-за трудностей с интеграцией. 81 человек захотел добавить второе имя, а у трех человек произошла смена пола. В одном случае родители несовершеннолетнего были осуждены за тяжкое преступление.
В 2022 году имя сменили 317 человек – 88 мужчин и 229 женщин. В том числе 223 человека сделали это из-за проблем с интеграцией, 93 человека захотели добавить второе имя, а в одном случае родители несовершеннолетнего были осуждены за преступление.
В 2023 году имя сменили 348 человек – 99 мужчин и 249 женщин. Среди них 256 человек поменяли имя из-за затрудненной интеграции в общество, 91 человек захотел добавить второе имя, а в одном случае родители несовершеннолетнего были осуждены за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.
В прошлом году имя сменили 384 человека, из которых 108 были мужчинами, а 276 – женщинами. У 290 человек смена имени была связана с трудностями интеграции в общество, а 94 человека захотели получить второе имя.