Кто последний? Пользователей портала госуслуг Latvija.gov.lv будут отправлять в очередь

Как отмечает VDAA, если к порталу одновременно попытается подключиться слишком много пользователей, они автоматически будут перенаправлены в виртуальную «приемную», где система очередей будет обрабатывать запросы поочередно и предоставлять информацию о прогнозируемом времени ожидания — пользователи смогут видеть, сколько человек в данный момент находится в очереди, а также приблизительное время до получения доступа к услуге.