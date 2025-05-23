Кто последний? Пользователей портала госуслуг Latvija.gov.lv будут отправлять в очередь
Для выравнивания потока пользователей на портале Latvija.gov.lv с субботы, 24 мая, будет внедрена система электронной очереди, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития (VDAA).
Система очередей вводится для обеспечения непрерывной доступности электронных услуг и стабильной работы государственного портала Latvija.gov.lv в моменты, когда количество посетителей превышает обычные показатели. Решение направлено на предотвращение возможной перегрузки портала в периоды, когда к отдельным э-услугам наблюдается аномально высокий интерес за короткий промежуток времени.
Как отмечает VDAA, если к порталу одновременно попытается подключиться слишком много пользователей, они автоматически будут перенаправлены в виртуальную «приемную», где система очередей будет обрабатывать запросы поочередно и предоставлять информацию о прогнозируемом времени ожидания — пользователи смогут видеть, сколько человек в данный момент находится в очереди, а также приблизительное время до получения доступа к услуге.
Электронную очередь также планируется использовать летом при публикации результатов централизованных экзаменов за 9 и 12 классы, а также в период подачи электронных заявок на программы бакалавриата в июне и июле этого года. Это решение обеспечит бесперебойную работу портала и доступных на нем услуг, предотвращая возможные технические сбои, которые ранее иногда возникали из-за необычно высокой активности пользователей.
Директор VDAA Йоренс Лиопа призывает жителей отнестись с пониманием и терпением к процессу доступа к определенным э-услугам, поскольку в зависимости от нагрузки может потребоваться подождать в виртуальной очереди.
Терпение и понимание очень понадобилось и тем, кто по вине вышеозначенного Государственного агентства цифрового развития пропустил уведомления о штрафах, отправленных на официальный э-адрес. Не так давно агентство начало выплачивать компенсации этим людям.