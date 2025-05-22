Единый билет на Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens - уже в июне: Рига готовится к удобным пересадкам
В июне планируется ввести единый билет для общественного транспорта Rīgas satiksme и поездов компании Pasažieru vilciens (PV).
Стоимость единого билета составит два евро. Он позволит жителям пользоваться как городским общественным транспортом Риги, так и поездами в пределах рижской зоны — на железнодорожных маршрутах так называемой A-зоны.
В настоящее время PV совместно с Rīgas satiksme продолжает работу над технической реализацией проекта: обновляется система продажи билетов, проходят технологические тесты и проверка пользовательского интерфейса. Параллельно подготавливаются все необходимые условия для плавного и понятного запуска билета для клиентов.
PV сообщает, что билет можно будет приобрести на сайте vivi.lv и в мобильном приложении. В будущем его планируют продавать также через других партнеров, например, Mobilly, Bezrindas.lv и других распространителей электронных билетов.
Как уже сообщалось, в марте Рижская дума поддержала запуск пилотного проекта единого билета, который продлится один год. На первом этапе билет будет действовать на маршрутах Rīgas satiksme и в A-зоне железнодорожной сети. В дальнейшем после завершения пилотного проекта его планируют внедрить и на более широкую сеть железнодорожных маршрутов.