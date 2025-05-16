"Владельцы земли звонят и плачут": в Конституционном суде рассматривают дело, затрагивающее тысячи латвийцев
Cуд Сатверсме начал рассмотрение дела, которое затрагивает тысячи жителей по всей стране — как владельцев земли, так и владельцев построек, сообщает 360TV Ziņas. В центре спора — установленная законом плата за использование земли, на которой расположены здания, принадлежащие другим лицам, и соответствует ли эта плата Конституции.
С заявлением в Конституционный суд обратились девять владельцев земли, которые считают действующую систему несправедливой. Их представитель, присяжный адвокат Эрленд Бальксенс, указывает на масштаб проблемы: «Очень многие владельцы земли звонят, плачут, не знают, что делать. Система устроена так, что многие из них вообще ничего не получают, а некоторые даже вынуждены доплачивать, чтобы не потерять свою собственность».
Сейчас действующее регулирование предусматривает, что владельцы построек должны платить за использование земли 4% от ее кадастровой стоимости в год, из которых 1,5% идут на уплату налога на недвижимость. «Таким образом, эта плата фактически не отражает реальной стоимости земли», — поясняет Бальксенс.
Председатель Конституционного суда Ирена Куцина отмечает, что это дело является частью более широкого, многолетнего процесса: «Надо сказать, что это уникальная ситуация в судебной практике. Регулирование принимается, Конституционный суд его проверяет, законодатель его корректирует, и снова идет проверка».
До настоящего времени Конституционный суд уже в пяти делах признал, что размер платы за землю не соответствует Конституции, еще два дела были прекращены. Владельцы земли считают, что одним из решений могло бы стать освобождение их от налога на недвижимость и повышение платы за землю с 4% до 5,5% в год. «Только тогда можно было бы говорить хотя бы о каком-то балансе между владельцами земли и построек», — считает Бальксенс.
Куцина в ответ подчеркивает: «Задача Конституционного суда — не давать рекомендации, а проверять, соблюдает ли законодатель предыдущие решения и обеспечен ли баланс прав обеих сторон». Она также отмечает, что важным вопросом является, выполняет ли плата за землю компенсационную функцию.
В Латвии в настоящее время насчитывается около 67 тысяч земельных участков, на которых расположены строения, не принадлежащие владельцам земли. Это уже восьмое дело, в котором Конституционный суд рассматривает регулирование принудительного разделенного владения. Решение по делу ожидается в течение месяца.