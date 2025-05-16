"Владельцы земли звонят и плачут": в Конституционном суде рассматривают дело, затрагивающее тысячи латвийцев

До настоящего времени Конституционный суд уже в пяти делах признал, что размер платы за землю не соответствует Конституции, еще два дела были прекращены. Владельцы земли считают, что одним из решений могло бы стать освобождение их от налога на недвижимость и повышение платы за землю с 4% до 5,5% в год. «Только тогда можно было бы говорить хотя бы о каком-то балансе между владельцами земли и построек», — считает Бальксенс.