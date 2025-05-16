Поддержка - до 6000 евро: в Ригу планируют привлекать молодых учителей из регионов
В этом году в Риге будет введена специальная программа для привлечения в столицу молодых специалистов – педагогов.
В Риге молодые учителя смогут получать компенсацию расходов на аренду жилья начиная с нового учебного года. Это предусмотрено проектом обязательных правил о поддержке квалифицированных специалистов, который одобрила Комиссия по вопросам жилищной политики и окружающей среды Рижской думы. Проект предполагает компенсацию арендной платы и сопутствующих платежей за пользование жилым помещением. Как сообщило руководство комиссии, возглавляемое Виестурсом Зепсом, в первый год на такую поддержку смогут претендовать 116 молодых педагогов.
Размер поддержки составит до 250 евро в месяц, но не больше фактических расходов. Компенсация будет предоставляться в течение двух лет. Таким образом, в год можно будет получить до 3000 евро, а за два года — до 6000 евро на одного педагога.
В целом в этом году самоуправление предусмотрело на эти цели 450 000 евро. Зепс добавил, что в последующие годы программа поддержки будет расширена, например, на молодых полицейских.
Целью разработки новых правил является привлечение и удержание учителей в образовательных учреждениях, находящихся в подчинении Рижского самоуправления. Это планируется реализовать путем компенсации расходов на жилье.
Согласно проекту правил, педагогам будет компенсироваться либо аренда и сопутствующие платежи за жилье, либо расходы на временное проживание (гостиницы, общежития и т.п.).
По данным Министерства образования и науки, самый острый дефицит учителей наблюдается именно в Риге. Прирост молодых педагогов составляет лишь 1% от общего числа работающих в отрасли. Особенно остро не хватает учителей латышского языка, математики и естественных наук. В учреждениях, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Рижской думы, в прошлом году оставались вакантными 208 должностей.