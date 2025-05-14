Трогательная история спасения: женщины помогли лосенку пересечь оживленную дорогу

Инцидент случился на оживленной трассе, где лосиха легко преодолела разделительное ограждение и скрылась в лесу, а вот ее детеныш остался на обочине, не решаясь последовать за матерью. Испуганный малыш метался возле дороги, окруженный потоком машин, и рисковал попасть под колеса.