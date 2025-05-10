В воскресенье не ожидается особых изменений погоды, ночью - по-прежнему мороз

Температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, на побережье - до +5 градусов. Днем усилится облачность, во многих регионах пройдет дождь, возможны кратковременные грозы с ливнями, градом и порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье повысится до +8...+13 градусов.