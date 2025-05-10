Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:14
В воскресенье не ожидается особых изменений погоды, ночью - по-прежнему мороз
В воскресенье не ожидается существенных изменений погоды, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, на побережье - до +5 градусов. Днем усилится облачность, во многих регионах пройдет дождь, возможны кратковременные грозы с ливнями, градом и порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье повысится до +8...+13 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит от -1 градуса в пригородах до +5 градусов на севере Риги. Днем воздух прогреется до +10 градусов.