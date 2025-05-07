Боль, равнодушие и бюрократия: трагедия пожилой пациентки из Даугавпилса
История 86-летней Валентины из Даугавпилса демонстрирует серьезные проблемы латвийской системы здравоохранения. Несвоевременная медицинская помощь, бюрократические препятствия и недостаточный уход привели к фатальным последствиям, поднимая вопрос о доступности качественного лечения для пожилых людей.
История 86-летней Валентины из Даугавпилса, рассказанная порталом Grani.lv, раскрывает тревожные проблемы латвийской системы здравоохранения. Равнодушие, недостаточное внимание к пожилым пациентам и бюрократические преграды привели к трагическому финалу, который мог бы быть предотвращен.
Когда у Валентины в 2022 году появилось небольшое пятно на спине, ранняя диагностика рака кожи давала надежду на успешное лечение. Однако после операции начались проблемы – швы разошлись, но врачи ограничились обработкой зеленкой, без повторного наложения швов. Опухоль продолжала расти, а врач только наблюдал.
Спустя год на спине Валентины уже образовалась злокачественная опухоль размером с кулак. Она не могла лежать на спине, но внимание этому факту уделили лишь радиологи, назначив облучение. Но упущенное время превратило локальный рак в генерализованный - метастазы распространились по всему телу. Тем временем семейный врач не считал нужным обеспечивать уход на дому. «Если пациент может дойти до приемной – значит, все в порядке», – таков был подход медиков.
Когда Валентина ослабела, ее дочь Лидия пыталась добиться для нее специального питания, но получила ответ: «Покупайте в аптеке за свои деньги». Только после активного и настойчивого вмешательства дочери семейная врач пришла осмотреть больную и сразу же вызвала скорую. Диагноз — гнойное воспаление инфицированной раны. Валентину отвезли в больницу, стабилизировали ее состояние и отправили домой. Наконец-то онкологом был назначен медицинский уход, и на дом к женщине стала приходить медсестра.
В ноябре 2024 года консилиум врачей признал, что жить Валентине осталось не более полугода. Однако документы на инвалидность первой группы были оформлены только после угрозы жалобой. Более того, комиссия отказала в присвоении статуса, и лишь повторное обжалование помогло добиться официального признания и медицинской поддержки. Но долгожданная помощь пришла слишком поздно – Валентина прожила с первой группой инвалидности чуть больше месяца и ушла из жизни в хосписе.
Рассказавшая эту грустную историю дочь Валентины Лидия задается вопросом: почему люди, десятилетиями строившие эту страну, в старости оказываются ненужными? «Мама была из поколения людей, которые не привыкли жаловаться. В детстве она пережила войну, бомбежки, но в мирное время она умирала в мучениях, при полном равнодушии системы».
Эта история – не просто трагедия одной семьи, а отражение системных проблем. Безразличие, отсутствие своевременной помощи, бюрократия – с этим сталкиваются тысячи пожилых людей. Именно поэтому Лидия решила рассказать эту историю. Не ради того, чтобы вызвать чувство жалости или отомстить «причастным». Ради перемен. Чтобы старики в Латвии не проходили через такой путь одиночества, боли и бюрократического ада, как ее мама. Ведь в Латвии должны действовать европейские стандарты отношения к старости, к боли, к жизни.