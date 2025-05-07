Боль, равнодушие и бюрократия: трагедия пожилой пациентки из Даугавпилса

Эта история – не просто трагедия одной семьи, а отражение системных проблем. Безразличие, отсутствие своевременной помощи, бюрократия – с этим сталкиваются тысячи пожилых людей. Именно поэтому Лидия решила рассказать эту историю. Не ради того, чтобы вызвать чувство жалости или отомстить «причастным». Ради перемен. Чтобы старики в Латвии не проходили через такой путь одиночества, боли и бюрократического ада, как ее мама. Ведь в Латвии должны действовать европейские стандарты отношения к старости, к боли, к жизни.