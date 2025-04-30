E.coli не побеждена: дети с опасной инфекцией все еще находятся в больнице
Недавно неожиданная угроза нависла над городами и поселками Латвии — опасная кишечная инфекция E.coli поразила десятки детей, вызвав тревогу и срочные меры медицинской помощи. К счастью, опасность эпидемии, похоже, миновала, но врачи еще ведут борьбу за здоровье малышей.
Двое детей все еще находятся на лечении в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) с опасной кишечной инфекцией E.coli, остальные выписаны, сообщили в больнице. Состояние здоровья обоих детей стабильное. Неделей ранее, 23 апреля, в ДКУБ от этой инфекции лечились пять детей, и состояние всех пациентов было стабильным.
По данным Центра по профилактики и контроля (ЦПКЗ), распространение E.coli в настоящее время сократилось. На фоне ранее зарегистрированных вспышек в течение нескольких дней не было выявлено новых случаев заболевания. Последний новый случай, связанный с ранее зарегистрированными вспышками, был зарегистрирован ЦПКЗ 15 апреля.
В целом зарегистрировано более 60 случаев заражения этой кишечной палочкой, большинство из них - у детей. Случаи заболевания выявлены в различных районах Риги, в Лиепайском, Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южно-Курземском краях.