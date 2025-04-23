Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии! Когда же снова потеплеет?

Температура воздуха днем в пятницу, субботу и воскресенье не превысит +7...+12 градусов, а ночью во многих местах опустится ниже нуля. Самая холодная погода ожидается в ночь на воскресенье и ранним утром, когда температура опустится до -1...-4 градусов по всей стране, кроме отдельных районов побережья. Ожидается переменная облачность, в основном мало осадков, в субботу будет больше облаков с дождем и снегом. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.