Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии! Когда же снова потеплеет?
фото: LETA
Ziedi.
В Латвии

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии! Когда же снова потеплеет?

Отдел новостей

LETA

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем в пятницу, субботу и воскресенье не превысит +7...+12 градусов, а ночью во многих местах опустится ниже нуля. Самая холодная погода ожидается в ночь на воскресенье и ранним утром, когда температура опустится до -1...-4 градусов по всей стране, кроме отдельных районов побережья. Ожидается переменная облачность, в основном мало осадков, в субботу будет больше облаков с дождем и снегом. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

На следующей неделе температура воздуха снова повысится.

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