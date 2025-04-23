Ученые неожиданно обнаружили пользу от соцсетей. Но не для всех
Новое исследование показало, что по крайней мере для пожилых людей соцсети несут больше пользы, чем вреда.
Как пишет Interesting Engineering, исследование, проведенное в медицинской школе Остина Делла учеными из Университета Бейлора и Техасского университета, проанализировало результаты более 136 чужих исследований и данные более 400 000 человек. Оно обнаружило, что риск когнитивных расстройств среди пожилых людей, которые постоянно работают с современными технологиями, на 58% ниже, чем у их менее технологичных сверстников.
Изучение новых технологий не является легким процессом, особенно для пожилых людей. Но именно эта сложность является полезной для мозга. Такие задачи, как обновление программного обеспечения, фильтрация рекламы и устранение неисправностей Wi-Fi, требуют когнитивных способностей и со временем заставляют мозг работать. Вместо того, чтобы истощать умственные способности, они стимулируют их, говорят исследователи.
Кроме того цифровые технологии помогают пожилым людям сохранять самодостаточность в повседневных делах, одновременно способствуя социальной связи. "Теперь вы можете общаться с родственниками разных поколений. Вы можете не только поговорить с ними, вы можете увидеть их. Вы можете поделиться фотографиями. Вы можете обменяться электронными письмами, и все это в течение секунды или меньше. Следовательно, это означает, что есть больше возможностей для уменьшения одиночества", - говорится в работе.