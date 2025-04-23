Ученые неожиданно обнаружили пользу от соцсетей. Но не для всех

Кроме того цифровые технологии помогают пожилым людям сохранять самодостаточность в повседневных делах, одновременно способствуя социальной связи. "Теперь вы можете общаться с родственниками разных поколений. Вы можете не только поговорить с ними, вы можете увидеть их. Вы можете поделиться фотографиями. Вы можете обменяться электронными письмами, и все это в течение секунды или меньше. Следовательно, это означает, что есть больше возможностей для уменьшения одиночества", - говорится в работе.