Рыбам предстоит неделя, когда интуиция может оказаться полезным помощником, но окончательные решения все же лучше принимать на основании конкретных обстоятельств. Вы можете задуматься о будущем, своих профессиональных возможностях и отношениях с близкими. Некоторые события заставят вас пересмотреть прежние ожидания. Не торопитесь разочаровываться, если все складывается не так быстро, как хотелось бы: многое пока находится в процессе формирования.