Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Тем более, что последствия их вы очень скоро на себе ощутите.
Телец
Сегодня вы будете довольно легко справляться с проблемами, посему окружающие не преминут радостно вас ими снабдить. Удачи.
Близнецы
Будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
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Рак
Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.
Лев
Дружба - отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны... Сегодня от некоторых из них придется прятаться.
Дева
Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одной из них.
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Весы
Ваши подозрения скорее всего подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно, не стоит ждать лишних доказательств.
Скорпион
Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.
Стрелец
Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но, если будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.
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Козерог
Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.
Водолей
Сегодня вас могут вовлечь в процесс решения совершенно чуждого вам вопроса, что повлечет довольно неожиданные последствия. Вплоть до кардинальной смены ваших интересов.
Рыбы
Сегодня вам гарантировано отсутствие несчастных случаев и неловких ситуаций. Все остальное зависит от вашего желания действовать и степени вашей активности.