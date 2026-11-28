Для трех знаков зодиака начинается новый важный этап жизни
29 ноября 2026 года для трех знаков зодиака начинается новый период, который может многое изменить в их жизни. Когда Луна во Льве образует квадрат с Меркурием в Скорпионе, перед нами открываются новые возможности. Но многое зависит от того, как мы ими воспользуемся.
Рак
В ближайшее время перед вами встанет выбор, Рак. Поначалу один из вариантов может показаться идеальным, но прежде чем принять решение, стоит все как следует обдумать. Сейчас особенно важно сохранять ясность мышления и не поддаваться импульсам.
Когда Луна во Льве образует квадрат с Меркурием в Скорпионе, вы можете оказаться в положении, которое даст вам больше влияния и возможностей. Это может быть приятным ощущением, но вместе с ним придет и большая ответственность. Важно поступить правильно.
Этот астрологический аспект напоминает: следующий шаг нужно тщательно обдумать. В новом жизненном периоде у вас окажется больше возможностей влиять на происходящее, чем вы предполагаете. Ваши решения могут как спровоцировать конфликт, так и помочь восстановить мир. Как вы поступите?
Скорпион
Пора взять ответственность за свои поступки, Скорпион. Когда Луна во Льве образует квадрат с Меркурием в вашем знаке, многое будет зависеть именно от вас. Поэтому не стоит относиться к происходящему легкомысленно.
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В воскресенье вам предстоит принять важное решение, которое затронет не только вас, но и других людей. Ваш выбор может повлиять на их жизнь, а это накладывает дополнительную ответственность.
Вы хотите поступать честно и делать правильный выбор, поэтому не позволяйте обстоятельствам или чужому влиянию подтолкнуть вас к эгоистичному поступку. Сейчас особенно важно сначала подумать, а потом действовать. Удачи!
Водолей
Водолей, вы вступаете в период, когда перед вами открывается гораздо больше возможностей, чем раньше. Во многом это происходит потому, что теперь вы наконец готовы ими воспользоваться. Вы способны справиться с новыми перспективами и ответственностью.
Однако это не означает, что вам больше нечему учиться. Чтобы правильно распоряжаться своими возможностями, важно проявлять осмотрительность. Когда в воскресенье Луна во Льве образует квадрат с Меркурием в Скорпионе, вы поймете, что нельзя действовать бездумно, полагаясь лишь на свое влияние. Если вы хотите добиться хорошего результата, важно быть осторожными и рассудительными.
Этот астрологический аспект непрост: он дает возможность использовать свою силу как во благо, так и во вред. Все зависит от вашего выбора. Но вы ведь Водолей и обычно стремитесь к свету. Так что поводов для беспокойства нет. Вы справитесь!