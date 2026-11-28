Однако это не означает, что вам больше нечему учиться. Чтобы правильно распоряжаться своими возможностями, важно проявлять осмотрительность. Когда в воскресенье Луна во Льве образует квадрат с Меркурием в Скорпионе, вы поймете, что нельзя действовать бездумно, полагаясь лишь на свое влияние. Если вы хотите добиться хорошего результата, важно быть осторожными и рассудительными.