Гости премьеры балета "Сон в летнюю ночь" в ЛНОБ (27.10.2026)
В Латвийской национальной опере и балете (ЛНОБ) в пятницу состоялась премьера балета "Сон в летнюю ночь" в постановке хореографа Джона ...
Политики и деятели культуры на звездной премьере: в Риге представили балет "Сон в летнюю ночь". ФОТО
В Латвийской национальной опере и балете в пятницу состоялась премьера балета "Сон в летнюю ночь" в постановке хореографа Джона Ноймайера.
Музыкальный руководитель и дирижер постановки - Мартиньш Озолиньш, сценографию и костюмы создал Юрген Розе. "Сон в летнюю ночь" - первый балет Ноймайера, поставленный в странах Балтии. Премьеру посетили экс-президент Валдис Затлерс, бывший мэр Риги Олег Буров и другие любители искусства.
Художественный руководитель Латвийского национального балета Айварс Лейманис отмечает, что, хотя балет "Сон в летнюю ночь" был создан почти 50 лет назад, он по-прежнему востребован ведущими балетными труппами мира.
"Для нас большая честь работать с Ноймайером, который лично участвовал в отборе танцоров , - говорит Лейманис.
Ноймайер - один из наиболее влиятельных хореографов XX и XXI веков. Более 50 лет возглавляя Гамбургский балет, он выработал собственный хореографический почерк, в котором традиции классического балета сочетаются с современным языком движений, тонкой проработкой образов и музыкальностью.
Балет "Сон в летнюю ночь" Ноймайер создал для Гамбургского балета в 1977 году, вдохновившись комедией Уильяма Шекспира.