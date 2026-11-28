Ноймайер - один из наиболее влиятельных хореографов XX и XXI веков. Более 50 лет возглавляя Гамбургский балет, он выработал собственный хореографический почерк, в котором традиции классического балета сочетаются с современным языком движений, тонкой проработкой образов и музыкальностью.