Сегодня вы можете получить немало хороших предложений, что само по себе прекрасно, но это обстоятельство поставит вас перед необходимостью выбрать лучшее, каковое качество отнюдь не всегда очевидно. Чтобы не рвать на себе волосы впоследствии, не спешите с решением.