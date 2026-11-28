Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам.
Телец
Сегодня вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы.
Близнецы
Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
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Рак
Сегодня вам придется очень постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя. Возможно, придется быть грубым.
Лев
Сегодня вы можете получить немало хороших предложений, что само по себе прекрасно, но это обстоятельство поставит вас перед необходимостью выбрать лучшее, каковое качество отнюдь не всегда очевидно. Чтобы не рвать на себе волосы впоследствии, не спешите с решением.
Дева
Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
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Весы
Сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы к каждому сможете найти свой подход.
Скорпион
Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
Стрелец
Сегодня баланс в сложившейся ситуации может измениться, и, возможно, не в лучшую для вас сторону. Это тем более некстати, что вы будете несколько более эмоционально уязвимы, чем обычно.
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Козерог
Постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими.
Водолей
Сегодня вы будете желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество как вам. Правда не факт, что это занятие принесет вам удовольствие.
Рыбы
Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не удастся.