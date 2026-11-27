Овны, единственное, что когда-либо мешало вам двигаться вперед, - это вы сами. Возможно, вам непросто это услышать, но я говорю об этом с добрыми намерениями: вы вступаете в период, когда пора требовать от жизни большего. Вам нужно заявлять о себе и не бояться рисковать. Больше не стоит соглашаться на меньшее. Важно понять, что вас ждет нечто гораздо лучшее, чем то, на что вы соглашались до сих пор.