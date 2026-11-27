Для трех знаков зодиака начинается полоса везения: что изменится до 6 декабря
С 30 ноября по 6 декабря три знака зодиака почувствуют, что жизнь наконец сдвигается с места. Астрологические перемены принесут новые возможности, удачные знакомства и шанс оставить прошлое позади. Главное - не бояться перемен.
Как бы вы ни чувствовали себя сейчас, постарайтесь поверить, что прошедший год сложился именно так, как должен был. Возможно, вам так не казалось, но впереди вас ждут хорошие перемены. Неделя начинается с разворота астероида Паллада в прямое движение в Овне. Поскольку в этом огненном знаке ретроградны сразу пять планет, жизнь в последнее время шла медленно, но теперь ситуация наконец меняется.
А когда в конце недели Венера вернется в Скорпион, а Меркурий перейдет в Стрельца, вы вновь почувствуете надежду. Ведь трудно привлечь удачу, если вы не верите в себя. Поэтому доверьтесь происходящему. Возможно, именно сейчас все наконец начнет меняться к лучшему.
Лев
Львы, постарайтесь не взваливать на себя слишком много. 30 ноября астероид Паллада развернется в прямое движение в Овне, и дела наконец начнут продвигаться вперед. Но это не значит, что нужно пытаться сделать все и сразу. Вы давно мечтаете о новом начале, которое позволит наконец оставить прошлое позади.
Однако из-за сильного влияния ретроградных планет, как бы сильно вы ни стремились двигаться вперед, у вас ничего не получалось. На этой неделе ситуация изменится, но вам все равно важно не торопиться и двигаться к своим целям постепенно.
Возможно, вам не нравилась вынужденная пауза, но она помогла разобраться в собственных желаниях. Теперь вы сможете избежать импульсивных решений, о которых впоследствии пожалели бы. Когда Паллада перейдет к прямому движению, вам будет легче делать правильный выбор ради себя и своего будущего.
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Вы начинаете замечать повторяющиеся модели поведения и понимать, как сами мешали себе в прошлом. И это только начало. С этого момента и до начала января вас ждет немало удачных возможностей.
Рыбы
Рыбы, не нужно идеализировать то, что причинило вам боль. Вы человек глубокий и мудрый не по годам, поэтому вас нередко привлекают темные стороны жизни, в том числе партнеры, которые в итоге причиняют вам страдания. Из-за этого вам бывает трудно открыться жизни и воспользоваться возможностями, которые появляются на вашем пути. Но все изменится, когда вы поймете, что такую же глубину чувств можно найти и в здоровых отношениях.
4 декабря Венера вновь войдет в Скорпион. В последний раз она находилась в этом водном знаке в сентябре и октябре, во время своего ретроградного движения. Вспомните, что происходило в тот период, поскольку вскоре у вас появится шанс пройти через некоторые ситуации заново.
Перестаньте думать, что самые трудные дороги ведут к самой важной цели. И не считайте, что токсичный партнер был единственным человеком, с которым вы могли быть счастливы. Венера в Скорпионе поможет вам влюбиться в новые перспективы, в том числе в удачные возможности для путешествий и отношений. Главное - извлечь уроки из прошлого и принять, что судьба вовсе не требует от вас страданий.
Овен
Овны, единственное, что когда-либо мешало вам двигаться вперед, - это вы сами. Возможно, вам непросто это услышать, но я говорю об этом с добрыми намерениями: вы вступаете в период, когда пора требовать от жизни большего. Вам нужно заявлять о себе и не бояться рисковать. Больше не стоит соглашаться на меньшее. Важно понять, что вас ждет нечто гораздо лучшее, чем то, на что вы соглашались до сих пор.
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6 декабря Меркурий перейдет в Стрельца и останется в этом знаке большую часть месяца. В этот период ваши поступки будут иметь особое значение. Меркурий отвечает за общение, поэтому важную роль сыграют как ваши слова, так и то, что вы услышите от других. В Стрельце эта планета открывает путь к новым возможностям и удаче.
Возможно все, поэтому позвольте себе исследовать новые профессиональные перспективы и строить отношения. Воспринимайте происходящее как большое приключение, в котором вам доступно многое, если вы будете открыты всему, что встречается на вашем пути.