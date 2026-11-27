Новый проект создателя "оскароносного" "Потока" получил гигантское финансирование
После мирового триумфа мультфильма "Потока" Гинтс Зилбалодис готовит новую анимационную картину - и на этот раз масштаб проекта обещает быть еще больше.
Следующий полнометражный анимационный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса, обладателя премии Американской киноакадемии "Оскар", под названием "Limbo" получил финансирование в размере 500 000 евро от европейского фонда совместного кинопроизводства Eurimages. Об этом сообщила представитель Национального киноцентра (NKC) Кристине Матиса.
В NKC подчеркивают, что это крупнейшая сумма, выделенная в рамках осенней сессии фонда, и одновременно максимально возможный размер финансирования. Будущий фильм Зилбалодиса станет совместным проектом Латвии и Франции.
Работа над "Limbo" в студии Dream Well Studio началась сразу после премьеры фильма "Поток" ("Straume") в 2024 году. Однако подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что фильм выйдет на экраны в 2028 году. Продюсер Матисс Кажа отмечает, что "Limbo" - самый амбициозный проект в истории латвийского кино как с технической, так и с финансовой точки зрения. По его мнению, столь значительная поддержка международного фонда Eurimages подтверждает высокое качество проекта и конкурентоспособность латвийской анимации.
Сам Зилбалодис рассказал, что творческая команда стремится создать с помощью "Limbo" новый кинематографический опыт. По словам режиссера, это самый большой вызов, с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться. При работе над фильмом как в творческом, так и в техническом плане используются методы, которые ранее не применялись в анимации.
Предыдущая картина Зилбалодиса "Поток" получила несколько самых престижных кинематографических наград мира, в том числе "Золотой глобус", премию Европейской киноакадемии и "Оскар". Всего фильм завоевал более 100 международных наград. "Поток" до сих пор остается самой посещаемой картиной за всю историю латвийского кинопроката.
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Европейский фонд совместного кинопроизводства Eurimages, работающий с 1988 года и объединяющий сегодня 39 государств, в ноябре провел последнюю сессию 2026 года. Финансовую поддержку получили 28 полнометражных фильмов, среди которых четыре документальные и пять анимационных картины. Общая сумма выделенных средств составила 8 176 000 евро.
Создание "Limbo" также финансируют Национальный киноцентр Латвии, Государственный фонд культурного капитала, Национальный центр кинематографии Франции, программа MEDIA инициативы "Креативная Европа", а также другие партнеры и спонсоры.