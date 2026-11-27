Работа над "Limbo" в студии Dream Well Studio началась сразу после премьеры фильма "Поток" ("Straume") в 2024 году. Однако подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что фильм выйдет на экраны в 2028 году. Продюсер Матисс Кажа отмечает, что "Limbo" - самый амбициозный проект в истории латвийского кино как с технической, так и с финансовой точки зрения. По его мнению, столь значительная поддержка международного фонда Eurimages подтверждает высокое качество проекта и конкурентоспособность латвийской анимации.